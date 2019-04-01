Didim Zeytin ve Zeytinyağında Markalaşmaya Gidiyor

Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim zeytin ve zeytinyağında markalaşmaya gidileceğini belirtti.

Bir turizm ilçesi olan Didim'in aynı zamanda zeytin üretim potansiyele de sahip olduğunu belirten Yıldırım, ilçe genelin de yeni dikimlerle beraber 1 milyona aşkın zeytin ağacı varlığına sahip olduğunu ifade etti.

İlçede üreticiler tarafından kaliteli bir Zeytin üretimin yapıldığını kaydeden Yıldırım, Didim Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası ile İlçe Tarım teknik personelleri ile koordineli bir şekilde üretici çiftçilere yönelik "Zeytin Budama Teknikleri" kursların düzenlendiğini söyledi.

Markalaşma ve pazarlamanın önemine değinen Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, ilçede bir marketler zinciri ile görüşmelerin sürdüğü, zeytin üreticileri ile marketler zincirini bir araya getirmek istediklerini, ancak öncelikle üreticilerin zeytin ve zeytinyağının marka haline getirip paketlemeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA