Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye çıkıldı
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Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye çıkıldı

Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye çıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı 3 mega projeden biri olan ikinci koydaki Amfi Tiyatro projenin yapımı için açık ihale usulü ihale teklifi yayınladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı 3 mega projeden biri olan ikinci koydaki Amfi Tiyatro projenin yapımı için açık ihale usulü ihale teklifi yayınladı.

Didim Belediyesi tarafından Çamlık Mahallesi'nde 2790 Ada 1 Parsel üzerindeki 7 bin 253 metrekarelik alanda yapılacak olan Amfi tiyatro için ihaleye çıkıldı. Amfi Tiyatro yapım işi, açık ihale usulü ihale teklifi yayınladı. 29 Nisan 2021 günü saat 14.30'da Didim Belediye Meclis Salonunda gerçekleşecek ihalenin, 7 ayda (225 takvim günü) tamamlamak kaydı ile yeterlilik belgesi olan iş insanlarının ya da şirketlerin katılımıyla yapılacak.

2019 yerel seçimleri öncesinde 3 mega projeden biri olan ikinci koyda Amfi Tiyatro ihalesiyle ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 4 bin kişilik bir amfi tiyatronun inşaatına başlayacaklarını belirterek, "Turizm kenti Didim'imize değer katacak olan amfi tiyatro projemiz de yine bakanlığımızın öngörüsüyle belediyemize tahsisi yapılmıştır. İkinci koy bölgesinde yapılacak olan amfi tiyatro, kaldırım seviyesinden bakıldığında sadece 1,5 metre bir yükseklik görülecek; yürürken deniz manzarası kesilmeyecek ve yeşil bir amfi tiyatro projesi olacak. 4 bin kişilik bir amfi tiyatro planlaması yaptık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Didim'de 4 bin kişilik Amfi Tiyatro için ihaleye çıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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