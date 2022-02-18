Didim Belediyespor'da çalışmalar sürüyor

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Ligdeki mücadelesini namağlup şekilde sürdüren Didim Belediyespor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, desteklerinden dolayı Didimli vatandaşlara ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Didim Belediyespor'da çalışmalar devam ediyor. Ligdeki mücadelesini namağlup şekilde sürdüren Didim Belediyespor, 20 Şubat Pazar günü Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Koçarlı Belediyespor maçı öncesi hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini ve amaçlarının Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmek olduğunu söyleyen Didim Belediyespor Kulübü Başkanı Bedri Altıntaş, "Çalışmalarımız güzel gidiyor, hocalarımız ile antremanlarımızı düzenli olarak Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştiriyoruz. Namağlup şekilde ligde 3'üncü sıradayız, başarılı bir sezon geçiriyoruz. Hedefimiz ilk 2'ye girerek play-offlara mücadelesine katılmak. Sonrasında ise umarız Bölgesel Amatör Lig'e yükseliriz" dedi.

Desteklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve taraftarlarına teşekkür eden Altıntaş, "Başta Başkanımız Ahmet Deniz Atabay ve yönetimim olmak üzere kentimizin esnaflarına ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Biz Didim Belediyespor olarak her zaman bir aradayız ve kenetlenmiş durumdayız. Bu kenetlenme ile hedeflerimize çıkmak istiyoruz. Didim Belediyespor desteği hak ediyor" diye konuştu.

Altıntaş, tüm Didimlileri Pazar günü gerçekleştirecek mücadelede Didim Belediyespor'a destek olmaya davet etti. - AYDIN