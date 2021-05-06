Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Maviler'in efsane golcüsü Dider Drogba'nın final sevinci sosyal medyaya damga vurdu. Adeta sevinçten havalara uçan eski futbolcunun görüntüleri kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelse İstanbul biletini alan 2. takım oldu. Maviler, toplamda 3-1'lik skorla Real Madrid'i eleyerek Manchester City'nin rakibi oldu. İngiliz devinin efsane golcüsü Didier Drogba'nın sevinci ise sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

DROGBA'DAN BÜYÜK SEVİNÇ

Bir dönem Galatasaray forması giyen adını Chelsea tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Didier Drogba, Maviler'in finale yükselmesinin ardından sevinçten havalara uçtu. Efsane golcünün paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Burak Sergen İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 01:09:29. #1.14#

title