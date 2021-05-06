Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Maviler'in efsane golcüsü Dider Drogba'nın final sevinci sosyal medyaya damga vurdu. Adeta sevinçten havalara uçan eski futbolcunun görüntüleri kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelse İstanbul biletini alan 2. takım oldu. Maviler, toplamda 3-1'lik skorla Real Madrid'i eleyerek Manchester City'nin rakibi oldu. İngiliz devinin efsane golcüsü Didier Drogba'nın sevinci ise sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.
DROGBA'DAN BÜYÜK SEVİNÇ
Bir dönem Galatasaray forması giyen adını Chelsea tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Didier Drogba, Maviler'in finale yükselmesinin ardından sevinçten havalara uçtu. Efsane golcünün paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.