Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Maviler'in efsane golcüsü Dider Drogba'nın final sevinci sosyal medyaya damga vurdu. Adeta sevinçten havalara uçan eski futbolcunun görüntüleri kısa sürede on binlerce beğeni aldı.