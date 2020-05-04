Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne, Belçika'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi.

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ve burada disiplinsiz davranışlar sebebiyle birçok kez kadro dışı kalan Diagne'nin ismi yine problemle anıldı.

Belçika basınında yer alana haberlerde 28 yaşındaki futbolcunun, Belçika'da kiralık oturduğu evde kira sözleşmesi bitmesine rağmen evi terk etmediği yazıldı. Ev sahibi ile yaptığı anlaşmada en geç mart ayı sonunda evden çıkması gerektiği aktarılan futbolcunun anlaşmaya uymadığı ve belirtilen tarihte evden ayrılmadığı dile getirildi.

EV SAHİBİNİ TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine ev sahibinin Diagne'ye nisan sonuna kadar zaman tanıdığı ancak Senegalli forvetin buna da uymadığı ve ev sahibinin uyarılarına tehdit mesajlarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: O ÇOCUKLARI SOKAĞA ATAMAZSINIZ

Diagne'nin avukatı Sebastien Ledure ise, oyuncunun evden çıkmama hakkı olduğunu savundu. Ledure yaptığı açıklamada; "Koronavirüs salgını nedeniyle, eşinin yaşadığı İtalya'ya ya da ülkesi Senegal'e gidemez. Bu durumda evi terketme şansı olmayan birisi ile karşı karşıyayız. Dönmeyi o da isteyecektir. Diagne'nin 2 küçük çocuğu var. Bugünden yarına o çocukları sokağa atamazsınız. Bazı kurallar var. Hükümet, Temmuz ayına kadar kiracıların çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten bir kararname yayımladı. Görünüşe göre Diagne, bu kurallara uyulmayacağını düşünün bir ev sahibiyle uğraşıyor." dedi.

Kaynak: İHA