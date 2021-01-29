Diagne'den Galatasaray'a veda
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Diagne'den Galatasaray'a veda

29.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:34
Diagne'den Galatasaray'a veda

Senagelli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.

Senagelli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından uçağa binerken fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir West Bromwich Albion takımına katılması gündemde olan golcü oyuncunun İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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