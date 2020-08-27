HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Mbaye Diagne, yeni sezon öncesinde Fatih Terim'in gözüne girdi. Bu gelişmenin ardından Terim'in santrfor takviyesi istemediği, elindeki rotasyonu yeterli bulduğu öğrenildi.

27.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:46

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezona Florya'da hummalı şekilde hazırlanıyor. Fatih Terim'in gözüne girmek ve formayı kapmak isteyen futbolcular varını yoğunu ortaya koyarken Mbaye Diagne tecrübeli çalıştırıcının güvenini kazandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen sezon Club Brugge'de kadro dışı kalan ve Galatasaray'daki geleceği de belirsiz olan Senegalli golcü çalışkanlığıyla Terim'in gözüne girdi. Antrenmanlara erken gelen ve geç çıkan, yeşil sahada da çok çalışan Diagne sarı kırmızılı kulüpte kalacak.

FORVETE TAKVİYE OLMAYACAK

Geçen sezon sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman santrfor bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezonki santrfor rotasyonunu gelecek sezon için yeterli buluyor. Radamel Falcao'nun yanı sıra Diagne'nin dönüşü ve Oğulcan Çağlayan takviyesiyle birlikte Terim'in yönetimden santrfor bölgesine transfer istemediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sezona Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan rotasyonuyla başlayacağı kaydedildi.

GENÇ FUTBOLCU KİRALANABİLİR

Altyapıdan yetişen ve A Takımla idmanlara çıkan Ali Yavuz Kol'un geleceğinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği, genç futbolcunun maç tecrübesi kazanması için kiralanabileceği de belirtildi.

Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı

İlgili Haberler

Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Galatasaray İstanbulspor şifresiz canlı izlenecek mi?
2020-2021 Süper Lig fikstürü çekildi! 2020-21 derbi maçları ne zaman? Galatasaray fikstürü, Fenerbahçe fikstürü, Beşiktaş fikstürü burada!
2020-2021 Süper Lig fikstürü çekildi! 2020-21 derbi maçları ne zaman? Galatasaray fikstürü, Fenerbahçe fikstürü, Beşiktaş fikstürü burada!
Haber Yorumları (8)
RABBANİ_RASTA: Elimizde patladı denilen futbolcu en çok gol atan yabancı futbolcu. Diagne de bir sıkıntı yok onu besleyemediğimiz için gol atamadı. Al falcao geldi ne yaptı ? Ronaldo gelse o da gol atamaz besleyemiyorduk adamı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN: Ne desin adam bizim alacağımız paralara avrupada diagneden daha iyi yokki ne kadar ekmek o kadar köfte
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AAA: benzia, slimani, zanka, ayew, falette, frey daha sayimmi girenleri ??
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi Magazin
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala korona tespit edilen 34 okulun ismi paylaşıldı Güncel
Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala korona tespit edilen 34 okulun ismi paylaşıldı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor
Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Şevval Sam Halit Ergenç Demet Akalın
Spor Jose Sosa Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 12:22:14. #1.14#
title