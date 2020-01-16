DHA YURT BÜLTENİ-9

16.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:21

Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi

ANTALYA'da, 3 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Bünyamin Bardakçı'nın (54) yargılamasına devam edildi. Annesinin ölümüne tanıklık eden H.B. (17) adlı kız, "Annesiz bırakıldım. Annem, yol arkadaşımdı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 3 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince Antalya'ya yerleşti. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Asiye Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Haberi alan Bünyamin Bardakçı, geçen yılın Mayıs ayında, Konya'dan Antalya'ya geldi. Bardakçı, 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek, beklemeye başladı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atarak, kaçtı. Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.

2 AY SONRA ÖLDÜ

Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek, polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, anlık kızgınlıkla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bardakçı, sevk edildiği çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel ise tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Bünyamin Bardakçı için 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına, tutuklu sanık Bünyamin Bardakçı ve taraf avukatları katıldı. Bünyamin Bardakçı, duruşmadaki savunmasında, 19 yıllık eşinin ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen T.G. ise "Sanık maktulün arkasından geldi ve saçlarından tutarak elinde bulunan yaklaşık 1 litrelik beyaz bidon içindeki sıvıyı maktulün başından aşağı doğru ve yüzüne döktü sonra da oradan ayrıldı" dedi.

Mahkeme başkanı, adli tıbba gönderilen sıvanın içeriğinin sülfürik asit olduğuna dair raporun dosyaya konulduğunu söyledi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

'ÇIKAMAYACAK ŞEKİLDE CEZA ALSIN'

Adliye çıkışında konuşan Asiye Güzel'in kızı H.B., annesinin yaşadıklarına tanıklık ettiğini belirterek, "Kadına şiddet her geçen gün artıyor. Bizim gibi 14, 15, 16 yaşında çocuklar annesiz, babasız kalıyor. Biz bunu artık kabullenmek istemiyoruz. Bu yaşımızda annesiz, babasız kalıyoruz. Benim annem, genç yaşında suçsuz yere öldürüldü. Hiçbir suçu yokken. Bir kıskançlık uğruna annemin canı alındı. Ben annesiz bırakıldım. Bunların artık durmasını istiyorum. Çıkamayacak şekilde ceza almalarını istiyoruz. Öyle bir ceza alsınlar ki onlar bizim neler çektiğimizi içeride daha iyi anlasınlar. Babasız kalmanın artık benim için pek önemi yok ama annem benim bu dünyada yol arkadaşımdı. Onu benden aldılar. En ağır cezayı almasını, hiç çıkmamasını istiyorum. Tek dileğim sadece bu" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR ANNESİZ, BABASIZ KALMASIN'

Olay anını unutamadığını da dile getiren H.B., "Evdeydim. İşe giden annem iş tişörtünü unuttuğu için arkasından çıktım. Çıkar çıkmaz bir kadın çığlığı duydum. Annem olup olmadığını kestiremedim. Babamı kaçarken gördüğümde, annem olduğunu anladım. Annemi gördüğümde elim ayağım birbirine dolaştı. Vücudunun her tarafı erimişti. Saçları yanmış, gözleri görmüyordu. Hastane sürecinde de ben yanındaydım. Yüzü, göğüs kısmı, sırtı, bacakları, kalçası, her yerine dökmüş. 4 ameliyat geçirdi. Emine Bulut da çocuğunun gözleri önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Çocuğunun gözü önünde öldürülen onlarca kadın var. Artık bizim gibi çocuklar mağdur olmasın, annesiz ve babasız kalmasın, hayatları zehrolmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Süleyman EKİN/ANTALYA, -

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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Pirin mevkiinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak Osman Bozan (32) bacağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Bozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAmbulansın gelişiYaralının ambulanstan indirilmesiYaralının acil servise götürülmesiGenel ve detay görüntüHaber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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İki katlı ev yanarak kül oldu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde iki katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gazeller Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde, dün (çarşamba) saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden ev sahibi Mehmet Akçam ile eşi Durkadın Akçam (54), yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Muğla'nın Menteşe ile Denizli'nin Kale ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler, diğer evlere sıçramadan yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Yaprak yönetimindeki 34 YL 5791 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü Koray Yaprak ile yanında bulunan Zeliha Yaprak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiYaralılar ambulanstan indirilmesiYaralıların acil servise götürülmesiGenel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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5 yıldızlı otele haciz işlemi yapan avukata suç duyurusu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cumartesi günü 5 yıldızlı bir otelde yapılmaya çalışılan hacizle ilgili, alacaklı vekili avukat hakkında hem otel sahipleri hem de Bakırköy 5'inci İcra Müdürlüğü tarafından 'görevi kötüye kullanmak' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde bulunan 5 yıldızlı bir otele karşı yapılan icra takibinin ve geçen cumartesi günü gerçekleştirilen haciz işleminin hukuka uygun yapılmadığı belirtildi. Haciz işlemi nedeniyle bir kısmı sökülerek yediemine teslim edilen güneş enerjisi panelleri getirilerek yerine takıldı. Bunun sonrasında, alacaklı olduğu iddia edilen Y.A.'nın avukatı M.Ö. hakkında hem Bakırköy İcra Müdürlüğü hem de otel sahipleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bakırköy 5'inci İcra Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Avukat Suçları Soruşturma Bürosu'na verilen şikayet dilekçesinde, bahse konu dosyayla ilgili olarak, şüpheli alacaklı vekili avukat M.Ö.'nün geçen 27 Aralık'ta borçluların menkul mallarının haczedilerek, muhafaza altına alınması için Manavgat İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmasını istediği belirtildi. Dosyada borçlu olarak görünen otel hakkında Bakırköy 2'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12 Kasım 2015'te yetkisizlik kararı verdiği ve kararın kesinleştiği, yine aynı gün Bakırköy 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ek kararıyla hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlatılan şikayet dilekçesinde, "Alacaklı vekili şüpheli avukat M.Ö. bilinçli ve kasıtlı olarak her iki mahkeme kararını, icra dosyasından çıkartmak suretiyle gizlemiş ve dosya borçlularının tamamı için Manavgat İcra Müdürlüğü'ne haciz talimatı almıştır" denildi.

'AVUKATLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR'

Şikayet dilekçesinde Bakırköy 5'inci İcra Müdürü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Hafta sonu bahsedilen otelde haciz ve muhafaza işlemi yapıldığının tarafıma telefonla bildirilmesi üzerine icra dairesine geldim ve borçlu vekilinin tarafıma göndermiş olduğu mahkeme kararları ile dosya yeniden incelenmiş, alacaklı vekili tarafından yapılan hukuksuzluk fark edilerek haciz ve muhafaza işleminin derhal durdurulması için konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmaması yönünde Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmış ve haciz işlemi durdurulmuştur. Alacaklı vekili şüphelinin bilinçli ve kasıtlı işlemi bu şekilde durdurulmuştur. Şüpheli planlı bir şekilde yapmış olduğu hukuksuz işlem nedeniyle avukatlık görevini kötüye kullanmıştır."

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUDUR'

Otelin avukatı Ertekin Kök yaptığı açıklamada, haciz işlemiyle ilgili borç konusunda 2015 yılından kesinleşen yargı kararları olduğunu ve dosyanın kapatıldığını söyledi. Avukat marifetiyle dosyadan yargı kararlarının alınması suretiyle gerçekleştirmeye çalışılan icranın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına girdiğini anlatan Kök, şunları söyledi:

"İcra devam ederken bu problemin neden kaynaklandığını, hangi yöntemi kullandıklarını tespit etmeyi başarabildik. Vahim olan 2015 yılında kapanmış bir icra dosyasının, Bakırköy 2'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kapatılan ve kesinleşme şerhi olan icra dosyasının, mahkeme kararlarını dosyanın içerisinden çekmek suretiyle, hukuka aykırı bir şekilde ve suç işleyerek yenileyip, herhangi bir tebligat da yapmaksızın, icra daireleri aracı kılınarak vatandaş zor durumda bırakılmaya çalışılmış, tatil günü vatandaşın hak aramasının önüne geçebilecek tarzda, otel kapısını ve çatısını sökmeye çalışmak suretiyle, olmayan bir alacağı icra tehdidiyle almaya çalıştıkları, kendilerine avantaj sağlamaya çalışmaları, maalesef icra dairelerinin de aracı kılınmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçudur."

Haciz işlemiyle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

399 MB/// 03.36"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Yürüme engelli hayvanlar 'yürüteç' ile hayata bağlandı

TARSUS Belediyesi tarafından Köpek Bakım ve Islah Evi'nde rehabilite edilen, yürüme engelli bulunan bir kedi ve bir köpeğin hareket edebilmelerine olanak sağlayacak yürüteç temin edildi.

Barınakta bulunan köpeklerin bakımlarını üstlenen Tarsus Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evi görevlileri, yaptıkları rutin çalışmaların yanı sıra engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştıracak girişimlerde bulunuyorlar. Görevliler, yürüme güçlüğü çeken hayvanların hareket kabiliyetlerini arttırabilmek için yaptıkları egzersiz çalışmalarının yanı sıra, barınakta bulunan bir kedi ve bir köpek için iki adet yürüteç temin edip yürümelerine imkan sağladı. Barınakta bulunan bir kedi ve bir köpek için Türkiye'de engelli hayvanlara yönelik Mardin'de kendi atölyesinde yürüteç üreten 'Hayat Tamircisi Zeyd' isimli Hasan Kızıl ile iletişime geçtiklerini ifade eden Belediye Barınak Sorumlusu Esra Bişi, "Bizim barınağımıza bir kedi, bir köpek yürüteci talebinde bulunduk. Çok sağ olsun talebimizi geri çevirmedi. Şimdi engelli köpeklerimiz ve kedilerimiz alışma sürecinde, yürüteçle daha mutlu olacaklarına inanıyoruzö dedi.

Hayvan barınağına getirttikleri yürüteç ile yürüme engeli olan hayvanların daha rahat hareket edip, kolaylık sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan; "Yürüme engeli olan hayvanları hayata bağlayarak, yeniden yürüme yetilerinin kazandırılması konusunda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Tarsus Hayvan Bahçesinden genel ve ayrıntı görüntü-Yürüteç yardımı ile yürüyen köpeklerden görüntü-Belediye Barınak Sorumlusu Esra Bişi'nin açıklması

SÜRE: 01'31" BOYUT: 169

Haber-Kamera: MERSİN,

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Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yılı kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.

İlk program Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda yapıldı. Törende Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. Siren çalarak gara gelen Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenmiş trenin vagonundan inen izciler, taşıdıkları Türk Bayrağı'nı Vali Ömer Faruk Coşkun'a sundular. Vali Ömer Faruk Coşkun, Türk Bayrağını öperek teslim aldı. Programda Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Ardından Osmaniye Belediyesi mehter takımı gösterisini sundu. Öğrenciler, mehter takımın marşlarına ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, eşlik etti. Osmaniye Belediyesi tarafından, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yıldönümü nedeniyle 21 pare top atışı yapıldı. Tören birliği ve askeri bando eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun, Atatürk Anıtı'na, çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Coşkun, şeref defterini imzaladı.

Görüntü Dökümü--------------------------Atatürk'ün trenle temsili gelişi-Tren garına siren çalarak gelen vagonlar-Vagonlardan inen izciler ve Atatürk portresi taşıyan öğrenciler-Türk bayrağını taşıyan izciler-Vali Coşkun'a bayrak teslimi-Protokolden genel görüntü-Halkoyunları gösterisinden detay-21 Pare top atışından detay-Mehter takımının alana gelişi, konserden detay-Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan öğrenciler-Kortej yürüyüşü, askeri bando detay-Askerlerden detay-Bayrak flama taşıyan öğrenciler-Atatürk anıtına çelenk sunumu -Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması-Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması

BOYUT: 200 MB SÜRE: 06'28"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Kaynak: DHA