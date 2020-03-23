DHA YURT BÜLTENİ-3 Öğrenciler uzaktan eğitime başladıKORONOVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından bugün uzaktan eğitimin ilk dersi TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılmaya başlandı.

Öğrenciler uzaktan eğitime başladı

KORONOVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesinin ardından bugün uzaktan eğitimin ilk dersi TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılmaya başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin eğitimlerinden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye soktuğu uzaktan eğitim sistemi bu sabah saatlerinden itibaren başladı. TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan eğitimlere öğrenciler televizyon başına geçerek evlerinden katıldı. İlk ve ortaöğretimde öğrenciler, günde 20'şer dakikalık iki ders şeklinde planlanan eğitime katıldıktan sonra EBA sistemi üzerinden öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya devam edecekler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tv başında ders izleyen öğrenci

Öğrencinin ders izlemesinden detaylarTv'de anlatılan dersDetaylarHaber-Kamera: EDİRNE,

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İzmit'te sokaklar boş kaldı

İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı. Sokakta işe gitmek zorunda olanlar dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.

İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi üzerinde neredeyse hiç kimsenin olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş sokaklardan drone görüntüleriDetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

MERSİN'de oluşturulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım götürüldü.İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Mersin'de kurulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlı vatandaşlara ihtiyaç paketleri ulaştırılıyor. Yaşlı vatandaşlar kurulan merkezleri arayarak taleplerini iletiyor. Ekipler adres ve telefonlarını aldığı yaşlıların anında ihtiyaçlarını karşılıyor. Talepleri yerine gelen yaşlılar da ekiplere teşekkür etti.

LÜTFEN EVDEN ÇIKMAYINAkdeniz İlçesinde kurulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan, "İçişleri Bakanlığımızın kurduğu Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlılarımız Vefa Sosyal Destek Grubu hatlarını arayarak ihtiyaçlarını iletsinler. Biz onların ihtiyaçlarını karşılayacağız ama lütfen evden çıkmasınlar" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında kurulan merkezEkipler telefonla arayan vatandaşlarla konuşmasıEkipler ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evine gitmesiEkipler erzak kolilerini dağıtmasıAkdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan ile röpHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliği MANİSA'daki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, sınıfta oluşturulan atölyede günlük 500 adet kapasiteyle maske üretimine başladı.

Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı Nakış Dalı ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencileri, maske üretimi için harekete geçti. Gönüllü çalışma yapan topluluk, maske üretimine başladı. İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, günlük 500 maske üretiyor. Ürünlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceği belirtildi. Okul Müdürü Akın Akçeltik, "Üretim şuan 4 öğretmen ve 11 gönüllü öğrencimizle aralıksız devam ediyor. Ürettiğimiz maskeleri İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimizi diğer kurumların talepleri doğrultusunda arttırarak devam edeceğiz" dedi.Lisenin Moda Tasarım Alanı Şefi Günnehar Duman ise, "Artan maske ihtiyacı kapsamında ailelerle birlikte iletişime geçip, çocuklarının okula gelip, maske üretimine destek vermeleri konusunda destek istedik. Ailelerimizde, öğrencilerimizde bu çağrımıza güçlük bir destek verdi. Şimdi öğretmen ve öğrencilerimizle burada tek kullanımlık maske üretimi gerçekleştirmekteyiz. Şuan yeni başladık ve günlük 500 maske üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah ileri zamanlarda bu sayımızı artırmak istiyoruz" dedi.

'KATKIDA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Merve Parlak ise, "Öğretmenim beni telefonla arayıp, koronavirüsle mücadele kapsamında okulda maske üretimine başlayacaklarını söyledi. Bende aileme durumu ilettim. Köyde yaşadığım için babam, Salihli'ye kendi aracıyla getirip, götüreceğini belirtti. Bende köyden gelip, burada maske üretimine katkı veriyorum. Maske seferberliğine katkıda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maske üretimi yapılan atölyeden görüntüEl Sanatları Alanı 11.sınıf öğrencisi Merve Parlak'ın konuşmasıModa Tasarım Alanı Şefi Günnehar Duman'ın konuşmasıOkul Müdürü Akın Akçeltik'in konuşmasıHaber- Kamera; Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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3'üncü kattan düşünce bacağı kırılan kedi ameliyatla sağlığına kavuştu OSMANİYE'de, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşüp, sol arka bacağı kırılan kedi, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde sahibi Hasan Kaya tarafından, hava alması için balkona çıkartılan 2 yaşındaki erkek Van kedisi, bir anda yere düştü. Önce özel bir veteriner kliniğine götürülen kedi, daha sonra kırık şüphesiyle Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) kurduğu 'Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirildi. Burada kedinin çekilen röntgen filmi sonucunda diz ekleminde 'femur' kemiğinde kırık tespit edildi. Veteriner hekim Ali Nuri Yiğit ve Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonunda "intrameduller pin" uygulaması yapıldı. Van kedisi tedavisinden kısa bir süre sonra ayaklarının üzerine basarak yürümeye başladı.

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, çekilen filim sonrasında kırığın düzgün ancak kemiğin çok ayrılmış olduğunu söyleyerek, "Kasları zedelemeden, sinir dokularına zarar vermeden küçük bir enjeksiyonla kemiği yerine getirmeye çalıştık.İntrameduller pin uyguladık ve başarılı oldu. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Korona salgınından dolayı tedbirli olunması gerektiğini de belirten Yiğit, "Tedbirli olmamız gerekiyor. Fakat biz veteriner sağlık bilimleri olarak mecburen görevimizin başına geliyoruz. Elimizden geldiğince dikkatli oluyoruz. Sizler de dikkatli olun. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışın. Sağlıklı olun, sağlıkla yaşayın" diye konuştu.HAYTAP Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise koronavirüsten dolayı dışarı çıkılmaması ve asgari işlerin yapılmasını isteyerek, şunları söyledi: "Kimseyle temas etmeyin her zaman temizliğe ve dezenfeksiyona dikkat edin' deniyor. Ancak bizlerin de sağlık sektörü olarak sahipli ve sahipsiz bize emanet edilmiş bu canlara bir görevimiz var. Tüm sağlık personellerinin korona virüsüne temas etmeden işlerini başarıyla yürütmelerini temenni ediyorum. Hepimize şimdiden geçmiş olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kedinin röntgen masasında yatışıÇekilen röntgen filmi ve kırığın filmde görünmesiBacak kıllarının traş makinesiyle kesilmesiAmeliyat edilecek bacağın ilaçla temizlenmesiKırık bacağa kesi atılması (35' mozaik atılabilir)Bacağa pin uygulamasıBacağın dikişle kapatılmasıAmeliyat sonrası bacağın oynatılmasıVeteriner Hekim Ali Nuri Yiğiy röpVeteriner Hekim Ali Laçinbala röp.Haber/Kamera: İbrahim EMÜL-OSMANİYE

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91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Kore Gazisi Osman Çelik (91), ilçe sağlık personelince evinde muayene edildi. Çelik'e ayrıca gıda kolisi de bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Erciş'te zabıta ekipleri, Kore Gazisi Osman Çelik'i evinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla 'Sosyal Vefa Projesi' kapsamında ziyaret edilen, 11 çocuk ve 80 torun sahibi Çevik, sağlık personeli tarafından muayene edildi. Osman Çevik'in evine de içinde yiyecek malzemelerinin bulunduğu Kızılay'ın gıda kolisi bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sağlık personelinin eve gelişi-Kore gazisi Osman Çelik'in muayenesi -Kızılay Başkan yardımcısının konuşması-Genel detaylarBarbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Karadeniz'de yurt dışından dönen balıkçılar karantinada -TEKRAR KARADENİZ'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından Gürcistan ve Rusya karasularında tekneleri ile avlanan balıkçılar, geri döndü. Karadeniz'de tekneleri ile limana yanaşan yaklaşık 300 balıkçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı.

Karadeniz'de balık sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesinin ardından balıkçılar da teknelerinin rotalarını Gürcistan ve Rusya karasularına çevirdi. Bir süredir bu bölgede avlanan Karadenizli balıkçılar, yurda döndü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen balıkçılar, evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı. Bölgede yaklaşık 300 dolayında balıkçının karantina altında olduğu öğrenildi.

Gürsictan tarafından gelen teknelerin Trabzon'da Yoroz Limanı'na demirlediğini söyleyen Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bekir Ziya Karaçengel, "Dönen teknelerdeki mürettebatla ilgili tedbirler alınmış. Artvin Hopa'da gümrükten geçmiş, evlerinde karantinaya alınmışlar. Sağlık testlerinde herhangi olumsuz bir duruma da rastlanılmamış. Durumlarına tekrar bakılacak ve karantina uygulaması sona erecek" dedi.

'VATANDAŞI KORUMAMIZ LAZIM' Balıkçı Ali Şahin de 14 günlük karantina süresinin uygulandığını belirterek, "Şu an için Allah'a şükür bir şey yok. Aile hekimine devamlı kontrole gidiyorum. Bizi arıyorlar zaten. Benim gibi herkesin tedbirini alması lazım. Herkes bilgilendirildi ve evde karantinadalar. Biz yurt dışından geldiğimiz için vatandaşı da korumamız lazım. İlla kendimizi değil. Bizde olur, vatandaşta olmaz, onlara da bulaşır' diye konuştu.

'TEKNELERDE 30- 35 KİŞİ OLUYOR'Balıkçı Serhan Sevgi ise koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen teknelerin mürettebatlarının karantinaya alındığını belirterek, "Şu an paydos ettik, tayfalarımızın hepsini karantina altına aldık, evlerine gönderdik. 14 gün boyunca evlerinde sürekli kontrol altındalar. Dışarı çıkmıyorlar, tekneye de çağırmıyoruz. Teknelerde ortalama 30- 35 kişi oluyor. Yaklaşık 20- 30 tane de Türkiye'ye tekne geldi. Trabzon'a tahminen 15 tane tekne geldi. Hepsi gözlem altında" ifadelerini kullandı.

Sadık Kurt da yurt dışından gelen balıkçıların karantina altında olduğunu söyleyerek, "Sağlık ekipleri onları kontrol altında tutuyor. 2-3 hafta kadar böyle devam edecekler. Çarşıbaşı'na gelen tahmin ediyorum ki, en az 30 kişi var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Selay SAYKAL- Tolga SAĞLAM/TRABZON, -

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Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara istekleri doğrultusunda erzak yardımı yapılıyor.Ulukışla Kaymakamlığı tarafından kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', ikametinden ayrılması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda, sağlık ve temizlik ürünleri temini için alarma geçti. Polis ve jandarma ekipleri, ihtiyaç bildiren bireyler için market fırın alışverişi yapmaya başladı.İlçe Kaymakamı Osman Şahin, ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Şahin, "İlçemizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların gıda, sağlık ve temizlik hizmetleri için ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Kaymakamlık, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ikametinden ayrılması kısıtlanan vatandaşların isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. Vatandaşların yasağa uymalarını, uymayanlar hakkında idari, tekrarı halinde ise adli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

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Ekiplerin vatandaşların ihtiyaçlarını dağıtması

Haber: Malik GÖDELİNER-Kamera: NİĞDE,

Kaynak: DHA