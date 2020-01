DHA YURT BÜLTENİ - 2

15.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:52

DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.Isparta'dan Konya yönüne giden Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında kontrolden çıkarak, devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan bazı yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta)

=================================

10'uncu kattan düşen kadın öldü

ADANA'da, 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede yaşayan Lerzan İnan (65), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düşerek, hayatını kaybetti. Sabah saat 07.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan geçenler, kanlar içinde yatan bir kadın görünce durumu, polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, kadının öldüğünü belirledi.Polis, kadının Lerzan İnan olduğunu ve 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğünü saptadı. Lerzan İnan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------- Kadının atladığı düştüğü binadan genel ve detaylarPolislerden genel detaylarSağlık görevlilerinden genel detaylarAmbulans ve polis araçlarından genel detaylarYerde yatan kadının cansız bedeni

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

=================================

Baldıza cinsel taciz sanığına beraat

ADANA'da boşandığı eşi T.B.'nin 12 yaşındaki kız kardeşi E.N.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.B. (43), delil yetersizliğinden beraat etti. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımak üzere harekete geçti.Adana'da yaşayan T.B. (32), servis şoförlüğü yapan T.S. ile 2006 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2009 yılında bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre T.S., 2014 yılında T.B.'nin 14 yaşındaki kız kardeşi Ü.B.'ye ilgi duymaya başladı. Durumu fark eden T.B., bu nedenle kocasıyla boşandı. Çiftin kız çocukları L.S., babasını görmek istemesiyle T.S. yeniden T.B.'nin evine gelmeye başladı. 5 Haziran 2019'da klima tamiri için eski eşinin evine gelen T.S., bu sırada diğer baldızı E.N.S.'ye elle tacizde bulundu. Bu olayı gören T.S.'nın 11 yaşındaki kızı, durumu annesine anlattı.DOSYAYI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINACAKBunun üzerine T.B., kız kardeşi E.N.S.'den yaşadığı taciz olaylarını dinleyince Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliği'ne giderek eski eşi hakkında şikayette bulundu. Aynı gün polis ekiplerince gözaltına alınan T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 ay cezaevinde kalan T.S., Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tahliye edilirken, üçüncü duruşmada ise hakkında beraat kararı çıktı. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.'KORKTUĞUM İÇİN ANLATMADIM'Korktuğu için 6 yaşından bu yana yaşadığı cinsel istismarı kimseye söyleyemediğini anlatan E.N.S., "Genellikle oyun parkına götürüyordu. Orada oynadıktan sonra evlerine götürüyordu, orada oluyordu. Servisçilik yaparken serviste oluyordu. Ailemle birlikte rahat yaşamak istiyorum. Korktuğum için kimseye anlatamadım. Olay, L.S.'nin annesine söylemesiyle ortaya çıktı" diye konuştu.'BULUŞTUĞUMUZDA KIZ KARDEŞİMİN DE GELMESİNİ İSTİYORDU'Eski eşinin kız kardeşine ilgi duymaya başladığını öğrenince boşandıklarını öne süren T.B. ise, "Benim çocuğumun teyzesiyle arasında 1 yaş var. Teyzesini de götürüyordu yanına. Götürdüğü sırada serviste, tenha yerlerde taciz etmiş. Kız kardeşim de bunu bizden 5 yıl boyunca saklamış. Olayı kızımdan öğrendik. Kızım, 'Babam, teyzemin bacağına ve vücudunun diğer yerlerine dokundu' deyince hemen karakola gittik ve gözaltına alındı. Eski eşim bir yerlere gittiğimizde beni yanında istemiyordu. Kızını görmeye geldiğinde 'Kardeşin de gelsin. İkisi daha güzel vakit geçiriyorlar' diyordu. Eline doğmuş bir çocuğa bunu yapmasını hiç beklemezdim. Aklıma bile gelmezdi" dedi.'ÇOCUK KENDİNİ VE KİMLİĞİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA'Beraat kararı alan eski eşinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydeden T.B., "İkinci duruşmada ailesi yüzümüze bakamadı. O duruşmada tahliye oldu. 2 ay sonraki duruşmada da beraat kararı çıktı. Kız kardeşimin ruh sağlığı yerinde değil. Kendisini gizleme, koruma amacıyla erkek gibi giyiniyor. Saçlarını kısa kestiriyor. Çocuk kendini ve kimliğini kaybetmiş durumda. Bu şahıs servis şoförü ve şu an hepimizin arasında" diye konuştu.GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZAvukat Demet Özden ise dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını kaydederek, "Sanık, özel bir hastaneden üreme yeteneği olmadığına dair rapor almış. Çocukların beyanlarında birkaç çelişki mevcut. Birisi bir odada 20 dakika, diğeri 30 dakika kaldığını söylüyor. Bu yüzden mahkeme delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı vermiş. Dolayısıyla biz şu anda gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İstismar mağduru çocuk ile röp.Çocuğun ablası ile röp.Avukat ile röp.Abladan detaylar

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

=================================

Muhammet İsmail bebek, 100 dakika kalbi durdurularak ameliyat edildi

GAZİANTEP'te kalp damarları ters ve kalbi delik olarak dünyaya gelen Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile getirildiği Konya'da ameliyata alındı. Bebek, 1 saat 40 dakika kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.Gaziantep'te yaşayan Gamze ve Hilmi Gilgil çiftinin geçen hafta Cumartesi günü sezaryen ameliyatla dünyaya gelen bebekleri Muhammet İsmail, doğuştan kalp damarları ters ve kalbi delik olarak doğdu. Zamana karşı yarış başlatılan Muhammet İsmail bebek, hava ambulansı ile Konya'ya getirilerek Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir ameliyat geçiren minik bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, "Muhammet bebek Gaziantep'te doğdu. Doğuştan damarları kalpten çıkıyordu. Vücuttan gelen kanı akciğere götüren damar, kalbin sağ tarafından değil, sol tarafından çıkıyordu. Akciğerden temizlenip kalbe gelen kanı da vücuda dağıtması gereken aort damarı soldan değil, sağdan çıkıyordu. Dolayısıyla vücuttan gelen kirli kan tekrar vücuda gidiyordu, akciğerden gelen temiz kan tekrar akciğere gidiyordu. Doğduğu gün bize geldi. Kalbinde delik vardı, o deliği kapattık. Damarlarını normal olması gerektiği gibi ameliyatla düzelttik. Ameliyat sırasında 100 dakika kalp durduruldu. O süre içerisinde onarımımızı yaptık. Ameliyat sonrası uyum evresinde. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İlaç tedavisi ile desteklerini yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Muhammet İsmail bebekten detaylarMuhammet İsmail bebeğin hava ambulansı ile getirilmesiDr. Mehmet Çelik röportaj

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

==================================

Okulun bahçesine, Boeing 737- 400'ün ardından savaş uçağı

TÜRKİYE'nin ilk tematik lisesi Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü. Bahçesinde dev Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yanı sıra havacılık sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı okulun bahçesine, şimdi de F-4E Phantom savaş uçağı konuşlandırılacak.Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak 4 yıl önce açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. Üç yıl önce Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının okulun bahçesine getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Dev uçak, müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürüldü. Uçağın kokpitinde de öğrenciler pratik eğitim alıyor.Okul yönetimi, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme okula kazandırıldı, okulun koridorları havaalanı pisti gibi yeniden düzenlendi.'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR'394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci uçak motorları başında eğitim alıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında ilk kez mezun verecek okulda öğrencilerin omuzlarında okullardaki yıllarına göre uçak figürü bulunuyor. Okuldaki her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversitede eğitim almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor. Okulun sloganı 'Her şey bir hayalle başlar' söylemini bahçede, atölyelerde ve okulun içinde görmek mümkün.ÇALIŞIR VAZİYETTE 2 KİŞİLİK UÇAK DA VARUçak sanayisinin AR-GE'sine kalifiye nitelikli öğrenciler yetiştiren okulda, Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının yanı sıra atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçak ve helikopter motoru bulunuyor.TURİSTLERDEN OKULA ZİYARETBaşka ülkelerdeki havacılık okulları, sosyal medyadan takip ettikleri okula her yıl gezi düzenliyor. Fransa'dan iki okul 40 gün süreyle okulda staj yapmak için talepte bulundu. Okulu ziyaret edip uçağı gezen turistler, uçaktaki kütüphanede kitap okuyor.SAVAŞ UÇAĞI KONUŞLANDIRILACAKBahçesindeki yolcu uçağı ve verdiği eğitimle dikkati çeken okulun bahçesine şimdi de F-4E Phantom savaş uçağı konuşlandırılacak. Okul yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar sonunda envanterden düşürülecek bir savaş uçağını okula kazandırdı. Türk Hava Kuvvetler Komutanlığı'nın envanterinden çıkarılan F-4E Phantom savaş uçağı, nisan ya da mayıs ayında karayoluyla Eskişehir'den getirilerek okulun bahçesinde hazırlanan platformda sergilenecek. Öğrenciler, savaş uçağında motor, gövde ve uçak elektroniği konusunda eğitim alacak.Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, sosyal medya hesabında, "Okulumuza F-4E Phantom savaşı uçağı kazandırdık. Destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Uçağın gelmesi için artık gün sayıyoruz" diye paylaşım yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Arşiv görüntülerle

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,

===============================

Mehmetçiğe hediye etmek için Türk bayrağı dikiyorlar

HATAY'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde Türkiye- Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere hediye etmek için Türk bayrağı dikiliyor.Hatay'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Mehmetçiğe bayrak dik' projesi kapsamında 20 kişiden oluşan kursiyerler sabahtan akşama kadar Türk bayrağı dikiyor. Genci, yaşlısı, Türk ve Suriyeli kursiyerlerin katıldığı ve 2 aydan bu yana devam eden kursta, kursiyerler çeşitli boyutlarda Türk bayrağı dikimini gerçekleştirdi. Usta öğretici Fatma Kanat, HEM'de açılan kursa Türk ve Suriyeli olmak üzere 20 kursiyerin devam ettiğini söyledi. Kanat, "Çeşitli boyutlarda Türk bayrağı dikiyoruz. Daha sonra bayrakları öncelikle sınırımızda görev yapan, bizleri koruyan Mehmetçiklerimize canı gönülden diktiğimiz bayrakları hediye ediyoruz. Ayrıca ilçemizde kamu kurum ve kurumlarına da Türk bayrağı veriyoruz" dedi.'TÜRK BAYRAĞINI SEVİYORUZ'Kursa katılan Suriyeli Beraa Elbaşa ise iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Türkiye'de yaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çeşitli kurslar var, en anlamlısı da Türk bayrağı dikme kursuna devam ediyorum. Türkiye'yi ve Türk bayrağını seviyoruz, bize bu imkanı sağlayan yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Kursta yapılan Türk bayrakları arasında 12 metrekarelik olanı ise Kaymakamlık binasına asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kursiyerler Türk Bayrağı dikerken-Dikiş sırasında detay görüntüler-Dikilen Türk Bayraklarını gösteren kursiyerler-Kurs eğitmeninin konuşması-Suriyeli kursiyer konuşması

-Kaymakamlık binasına asılan büyük Türk bayrağı

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/KUMLU(Hatay),

=================================

Kaynak: DHA