DHA YURT BÜLTENİ-19 Van'da 65 bin kişi karantinaya alındıVAN'da koronavirüs vaka sayıları dikkat çekici boyuta ulaşırken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu vakaların yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan...

Van'da 65 bin kişi karantinaya alındı

VAN'da koronavirüs vaka sayıları dikkat çekici boyuta ulaşırken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu vakaların yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandığını söyleyerek şuana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Van'da son zamanlarda artan vaka sayıları ile ilgili Van Valisi Bilmez, açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın olduğu kentte 10 kişi hayatını kaybetti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve kurulan gizli taziyelere katılanlarda vakalar tespit edilirken, şuana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı. Halen 18 bin kişinin karantina altında olduğu kentte, sadece Ortanca Mahallesi'nde kurulan bir taziyeden kaynaklı 128 vaka tespit edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Van'da vakaların yüzde 80-90'ı batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelipte izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Bizim bulaşımız sokaktan ziyade evde gerekli sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmemekten kaynaklandı. Bu güne kadar 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk başlarda sınır bölgesinden korktuk ama güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler, vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve sağlık ekiplerimizin eğitimi sayesinde İran'dan kaynaklanan vakamız olmadı. Ama bütün vakalarımız vatandaşlarımızın memleketlerine dönmesiyle meydana geldi. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgesinden gelen vatandaşlarımız bulunduğu aile ortamında kurallara uymayınca ortaya çıktı"

65 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Pandemi döneminde taziye çadırı kurulmadığını ama evde taziyelerin kabil edildiğini de belirten Vali Bilmez, "Çekirdek aile dediğimiz yakın akrabalar toplanıyor. Çekirdek aile dediğimiz bizim buradaki örf ve adetlerde baya kalabalık olabiliyor yani 25-30 kişiden oluşabiliyor. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bundan sonra normalleşme inşallah daha hızlı başlayacak. İnsanlarımız çarşı yerine daha çok bağ bahçe işleri ile uğraşmalarını bekliyoruz. Biz Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 100 filyasyon ekibi oluşturduk ve şuana kadar 65 bin kişiyi karantinaya aldık. Halen 18 bin civarında izolasyonu devam eden vatandaşımız var" dedi.

1 TAZİYEDEKİ VAKA SAYISI 128

Sağlık ekiplerinin sahada çalıştıklarını ve temas kuranları tespit ettiğini belirten Vali Bilmez, bu tespit ettiklerinide evlerde kalmaları konuları ve kuralları uymaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Buna rağmen bir kaç yerde ciddi sıkıntalar yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Yani Ortanca Mahallemizde ki bir taziyede iftar yemeğinde bir araya gelen akrabalardan kaynaklı pozitif vaka sayımız 128 oldu. Yani bizim pozitif vakalarımızın neredeyse 4'te 1'inden fazlası sadece bir taziyeden kaynaklandı. Bir başka mahallemiz olan Eminpaşa Mahallesindeki taziyeden dolayı da 39 vakamız var ve halen de artış devam ediyor. Yine bir başka taziyemizde vaka sayımız 26 oldu. Ama birçok taziye sahibi de sağolsunlar çocuklarının bile eve gelmesini istemediler ve bir araya getirmediler. Çok ciddi duyarlı davrandılar. Bazen de dikkatsizlik ve tedbiri elden bırakınca da bütün sevdiklerimize zarar verebiliyoruz. Normalleşme sürecinde İstanbul'dan birçok vatandaşımızın geleceğini biliyoruz. Onların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka 14 gün kendi evlerinde izole etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

3 MUHTARA SORUŞTURMA AÇILDIBu süreçte kendilerine yardımcı olmayan ve bilgi vermeyen muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, 3 muhtar hakkında hem idari hemde adli soruşturma başlattıklarını ve açığa aldıklarını söyledi. Ama bunun yanında gayretle çalıştığı için ödüllendirdikleri muhtarlarında olduğunu belirten Vali Bilmez, "Doğanlar Mahalle Muhtarımız İstanbul'dan gelen ve yeğeninin de içerisinde bulunduğu arabada pozitif vaka olduğunu ihbar etti. Biz Erzincan'da arabayı durdurduk. O araçtan 7 pozitif vaka çıktı. Eğer ihbar etmeseydi ve biz gerekli önlemi almasaydık her biri belki onlarca kişiye bulaştırır ve yüzlerce yeni vakamız olabilirdi. Ama soruşturmalardan sonra muhtarlarımızın genel anlamda duyarlılığı ve farkındalığı ciddi anlamda oluştu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile röportaj

Orhan AŞAN/VAN,-

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Tarihi camide ilk namaz

MERSİN'in Mut İlçesi'nde 2017 yılından bu yana restorasyonu devam eden Karamanoğlu Alaeddin Bey'in isteğiyle 1440-1450 yılları arasında Laal Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Laal Paşa Camisi'nin avlusunda ilk Cuma namazı kılındı.

Namaza Mut Kaymakamı Muammer Köken, Vakıflar Adana Bölge Müdürü Ahmet Develi, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesinde kurban kesilen cami avlusunda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, "Hem camimizin açılışı hem de Cenab-ı Hakkın bizi camilerimize kavuşturmasının ifadesi olarak bu kurbanımızı keseceğiz. Cenabı Hak daha büyük musibetlerden bizi korusun. Kısa zamanda da inşallah bizi bu korona musibetinden kurtarsın diye dua ediyoruz" dedi.

Müftü Öztürk'ün konuşmasının ardından dua edilerek kurban kesildi. Laal Paşa Camisi avlusuna Cuma namazı için gelen vatandaşların kimlik kontrolleri polis tarafından yapılırken girişte ayrıca maskesi olmayanlara maske dağıtıldı, vatandaşlar avluda sosyal mesafeye uygun olarak önceden işaretlenmiş yerlere seccadelerini serdiler. Müftü Mustafa Öztürk'ün okuduğu hutbe ve kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar dağıldı. Sosyal mesafe nedeniyle cami avlusunda yer kalmayınca bazı vatandaşlar, namazların cami önündeki kaldırımda kıldılar. Tarihi Laal Paşa Camisi'nin Haziran ayı içinde restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Camiye girişte polis kimlik kontrolü yaparkenCamiye girenlere maske dağıtılırkenMut Müftüsü Mustafa Öztürk, kurban kesimi öncesi konuşma yapıp dua etmesiCemaat avluda yerini alırkenCami ve avlusu genel Namaz kılınırkenKaldırımda namaz kılanlarCemaat camiden dağılırken Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)

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Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perşembe kapalı pazaryerinde kılınan cuma namazı öncesinde imam cemaate sosyal mesafe uyarısı yaptı. Cuma namazı için gelen vatandaşlar pazar yerine sığmayıp yola taştı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce camiler ibadete kapatıldı. Ülke genelinde normalleşme sürecinde, cami bahçeleri, okul bahçeleri ve müsait olan alanlarda cemaatle cuma namazı kılınması kararı alındı. Manavgat ilçesinde de cuma namazı, kapalı pazaryerleri, okul ve cami bahçelerinde eda edildi. Manavgat'ın en büyük kapalı pazar yerlerinden perşembe kapalı pazarı da 750 kişilik cemaat için cuma namazına hazırlandı. Cuma namazı kılmak için gelen vatandaşlara Kızılay tarafından maske ve el dezenfektanı, Manavgat Belediyesi tarafından su dağıtıldı.

Pazar yerinde Manavgat Belediyesi tarafından sosyal mesafeye uygun bir şekilde yapılan işaretlemeler sayesinde vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek oturdu. Cuma namazından önce imam, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Pazar yerinde 750 kişilik olarak hazırlanan namaz kılma yeri yetmeyince vatandaşlar caddeye taştı. Caddede cuma namazını kılan vatandaşların da sosyal mesafeyi korudukları görüldü. Cuma namazından önce imam okuduğu hutbede, bütün cuma gününün Müslümanlar için bayram günü olduğunu hatırlatarak, "Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da bugün aziz milletimize açılıyor, açıldı. İstanbul'un fethinin coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bizleri saf saf huzuruna kabul eden, dizen, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun" dedi. İmam hutbede, ayrıca salgın hastalıktan korunmak için sosyal mesafenin önemine işaret ederek, namaz bitiminde de bu mesafenin korunmasını istedi.

Diğer taraftan Manavgat'ta çeşitli camilerde ve namaz kılınan yerlerde cuma namazından önce Kızılay Manavgat Şube Başkanlığı tarafından 2 bin maske ve koruyucu el dezenfektanı dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vatandaşların para yerine gelmesiKızılay tarafından el dezenfektanı dağıtılmasıVatandaşların seccadelerini sererek sosyal mesafeye uygun olarak oturmasıİmam'ın sosyal mesafe ve maske uyarısıKapalı Pazar yerinin almaması üzerine vatandaşların caddeye taşmasıİmamın hutbe okuması ve Cuma namazının kılınmasıDua ve vatandaşların ayrılması.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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Mardin'de 180 camide Cuma namazı kılındı

MARDİN'de 32'si tarihi olmak üzere 180 camide yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarından sonra cuma namazı, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin tekrar açılma kararının ardından Mardin'de 32'si tarihi 180 camide yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından ilk Cuma namazı maske takılıp sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılındı. 800 yıllık Kasımiye Medresesi'nde ve stadyumda kılınan Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kentteki birçok camide de benzer yoğunluklar yaşandı. Cuma namazının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Ali Kılınç, "Güzel bir aydan sonra güzel bir güne daha kavuştuk. Sanki bir daha Cuma namazı kılamayacak gibi hissediyordum. Allah'a şükürler olsun ki bu günleri görebildik" dedi.

İLK CUMA İÇİN ŞÜKÜR KURBANI KESTİ

Cuma namazı öncesi Artuklular döneminden kalma 800 yıllık Melik Mahmut Camii'nde Sabahattin Evrensel de, şükür kurbanı keserek etini mahalle sakinlerine dağıttı. Evrensel, Allah'a kendisine daha önce Cuma namazı kılmayı bir kez daha nasip ederse, rızası için şükür kurbanı keseceğine söz verdiğini ve bu sözü yerine getirdiğini söyledi. Evrensel, kesilen kurban etini Diyanet Vakfı görevlilerine teslim etti.

Kaynak: DHA