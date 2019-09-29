Dha yurt bülteni- 14

29.09.2019 22:53

Kamyonet, sokakta oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet sokakta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk öldü, 1 çocuk da yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücü Mehmet D., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında süratli olduğu iddia edilen Mehmet D. (27) yönetimindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Muhammet Talha İnan (3) ve Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Fikriye Muhammedov'a (11) çarpan kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından mahallele toplanırken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören mahalle sakinleri yaralanan çocukları otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Fikriye Muhammedov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, çocukların aileleri kaza haberiyle hastaneye gitti. Kazadan sonra kaçan Mehmet D. ise polisin çalışması sonucu yaklaşık 1 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların hastaneye gelişi

-Olay yeri görüntüleri

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Ölen Muhammet Talha İnan'ın terliği

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -

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Tribünden düşen taraftar ağır yaralandı



ADANA'nın Kozan ilçesinde 3'üncü Lig maçını izlemeye gelen Mustafa Karamir (47), tribünden düşerek ağır yaralandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kozan İsmet Atlı Stadyumu'nda oynanan Kozanspor FK - Fatsa Belediyespor maçının 65'inci dakikada tribünden düşen Mustafa Karamir (47) ağır yaralandı. Saha kenarında bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Karamir, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Karamir, Çukurova üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali GÖKDAL/KOZAN (Hatay), -

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Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) idaresindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yükü nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen kamyon

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs, havuzunu köpürttü.

Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, dikkati çekti. Süs havuzunu görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

PAYAS (Hatay), -

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İzmir'de 2842 metre uzunluğunda pasta yapılarak, rekor kırıldı



İZMİR'de Kültürpark'ta düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde 2842 metre uzunluğunda, 20 ton ağırlığında dünyanın en büyük dilimli pastası yapıldı. Yapımı yaklaşık 4 saat süren ay ve yıldız şeklindeki pasta, 1500 şef tarafından hazırlandı.

İzmir Kültürpark'ta 'Pasta Şehri İzmir' sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Pastart Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nin son gününde hazırlanan 2842 metre uzunluğundaki festival pastası ile dünya rekoru kırıldı. Kültürpark'ı neredeyse tümüyle saran rekor pasta, İzmir 8. Noteri Filiz Özen tarafından tescil edildi. 1500 usta şef tarafından hazırlanan ve yapımı yaklaşık 4 saat süren ay ve yıldız şeklindeki pastada, 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker, 10 ton krema kullanıldı. 20 ton ağırlığına ulaşan pastanın final bölümü olan ay yıldız şeklinde düzenlenen kısmı ise Pastart için İzmir'e gelen yabancı şefler ile Anadolu Otizm Vakfı'nın öğrencileri tarafından hazırlandı. 15 santimetre genişliğinde tasarlanan festival pastası, lezzeti ile de ziyaretçilerden tam not aldı. Büyük bir emekle hazırlanan pasta son aşamada, fuar alanına gelen ziyaretçilere servis edilerek, şehrin en tatlı dünya rekoru hep birlikte kutlandı. Daha önceki 'Dilimli pasta' rekoru 1800 metreyle Japonya'da, normal pasta rekoru ise 2 bin 700 metre ile Antalya'nın Alanya ilçesinde kırılmıştı.

İLKLERİN ŞEHRİ İZMİR'DE DÜNYANIN EN BÜYÜK PASTASI

Festivalde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, gördükleri manzaranın İzmir için olağanüstü olduğunu aktararak, "Birçok ilke ev sahipliği yapmış Kültürpark'ta İzmirli'yi böyle bir etkinlikte buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Birinci günden itibaren önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün 3 bin metrelik dünya rekorunu kırdık. Dünyanın en büyük pastasını, İzmirli ustalarımızın eliyle ilklerin şehri İzmir'de yaptık" dedi. Şef Yurdagül Kurt, "Hazırlıklar yaklaşık bir haftadır sürüyordu. Bugün yoğun geçti. Pastamız için öncelikle kek hazırladık. İçine çikolata parçalarını koyduk ve üzerine de pasta kremasını sürdük. En sonunda süslemeleri yaparak pastamızı hazırladık. Çok büyük bir ekiple bugün dünyanın en büyük pastasını hazırlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

OTİZMLİ ÖĞRENCİLER DE GÖREV ALDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Geleceğin Özel Çocukları Projesi kapsamında dünyanın en büyük pastasında otizmli öğrencilerin görev aldığını belirten proje koordinatörü Funda Sel, "Biz öğrencilerimizi toplumla bütünleştirmek amacıyla projemizi yürütüyoruz. Otizmli öğrencilerimize iş alanlarında istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz burada bugün hem eğlendiler hem de pasta hazırladılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Festival alanından görüntüler

Pasta hazırlığından görüntü

Drone görüntüleri

Aykut Yenice ile röp.

Şeflerle röp.

Otizmli öğrencilerle röp.

Muhabir anonsları,



Haber: Hande NAYMAN Kamera: Onur ATIŞ Drone: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

Kaynak: DHA