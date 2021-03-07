DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı
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DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı

07.03.2021 22:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:29

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, TT Stadyumu'nda bir ilk yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puan çıkardı.

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sivasspor, lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puanla döndü. Daha önce oynanan 14 maçı da Galatasaray kazanmıştı.

ALİ ŞAŞAL'IN PERFORMANSI MAÇA DAMGA VURDU

Opta verileri göre de Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural, Galatasaray karşısında 5 kurtarış yaptı. Ali Şaşal Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı

SİVASSPOR 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini 22. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, sonrasındaki 6 müsabakada MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'u yendi. Sivas temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı
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