DeWanna Bonner, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne dahil oldu

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin sezon öncesinde anlaşmaya vardığı Amerikalı forvet DeWanna Bonner, takıma dahil oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk amaçlayan Çukurova Basketbol'da kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi sezon öncesinde imzalayan Bonner, kente gelerek tesisleri gezdi ve takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İki kez WNBA şampiyonluğu yaşayan Bonner, profesyonel bir kulüpte görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Takımda birbirinden önemli ve yetenekli yıldızların bulunduğunu aktaran Bonner, "Tecrübeli teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla birlikte 3 kupa hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Muhteşem taraftarımızla bir bütün olmayı sürdürerek, kupaları Mersin'e getireceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet