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Devrekli sporcular Ashihara Karate Avrupa Şampiyonasında derece aldı

Ashihara Karate Avrupa Şampiyonası 19-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

23.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:18
Devrekli sporcular Ashihara Karate Avrupa Şampiyonasında derece aldı

Ashihara Karate Şampiyonası 19-23 Şubat tarihleri arasında 'da yapıldı.


Şampiyonaya 21 Ülke katıldı. ili Devrek ilçesi sporcuları Türk Milli Takımı adına dereceler aldı. Derece alan sporcular; 95 Kg Büyükler Avrupa 2'ncisi, Oktay Ören Büyükler Açık Siklet Avrupa 3'ncüsü, Mahmut Cin 80 Kg Büyükler Avrupa 3'ncüsü olarak tamamladı.


Zonguldak il Temsilcisi Bekir Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi;" Şampiyona da sporcularım ile birlikte nilli sporcu olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak ve ilimiz olarak yaptığımız başarılar bizi mutlu etti. Her koşulda yanımızda olup bize güvenen herkese teşekkür ederim." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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