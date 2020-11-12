Devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak
12.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:03
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Buna göre kulüpler transferlerini 5 Ocak'ta yapmaya başlayıp 1 Şubat'ta sonlandıracak.
Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre devre arası transferleri 5 Ocak 2021 tarihinde yapılmaya başlanıp, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre; 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek" ifadelerine yer verildi.