Devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Buna göre kulüpler transferlerini 5 Ocak'ta yapmaya başlayıp 1 Şubat'ta sonlandıracak.