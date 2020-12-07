Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak

Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için barış eli uzatılıyor. Teminat ile hacizler kalkacak, icra takibi yapılmayacak ve belediye borçlarına 120 taksit imkanı sunulacak.

Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa avantajlar sağlayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek.

120 TAKSİT İMKANI

Belediye borçları aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek. İlk taksitini yatıran sigorta prim teşvikinden yararlanacak. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak. Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası, gecikme zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak.

İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. Borcunu yapılandıran, ilk taksiti ödeyen; cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek. Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte yatırılabilecek. Borcunu yapılandıranlar vergi, sosyal güvenlik priminde 5 puan indirim hakkından da yararlanabilecek.

PRİM TEŞVİKİ VERİLECEK

Yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak. Bağ-Kur prim borcu olup da Şubat 2021 tarihine kadar ödemeyenlerin 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu olan hizmetleri durdurulacak, prim borçları silinecek. Dondurma işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibarıyla yeniden başlatılacak. Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödemeler ilgili kurumların internet adresindeki linkler ya da bankaların uygulama geliştirmeleri halinde internet siteleri veya şubeleri üzerinden yapılabilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak. Kredi kartıyla ödeme mümkün olacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞI 8-9 ARALIK'TA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak" ifadelerini kullandı. (Sabah)