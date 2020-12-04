Devler Ligi'nde tarihe geçen İrfan Can'ın kariyerindeki Alex detayı dikkat çekti
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Devler Ligi'nde tarihe geçen İrfan Can'ın kariyerindeki Alex detayı dikkat çekti

04.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:05

Başakşehir'in, Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'yi yetiştiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yıldız futbolcunun ilk zamanlarıyla ilgili "İrfan Can için o dönem Alex'in CD'sini hazırlattım. 'Alex de sol ayak sen de sol ayaksın izle' dedim" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci'yi Türk futbolunu kazandıran isim olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Akşam Gazetesi'ne İrfan Can Kahveci'nin bilinmeyenlerini anlattı.

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nin pilot takımı olan Hacettepe ile 2013-14 sezonu sonunda 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi. Genç oyuncu ardından Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile birlikte Gençlerbirliği'ne geçti ve burada sergilediği performansla Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Mustafa Kaplan, "İrfan Can için o dönem Alex'in CD'sini hazırlattım. 'Alex de sol ayak sen de sol ayaksın izle' dedim. Kendisi laf dinleyen ve idmanlarda ekstra çalışmalar yapan bir çocuktu. İdmanlardan sonra topları alarak hedef çalışması yapardı" dedi.

"G.BİRLİĞİ'NDEYKEN F.BAHÇE İLGİLENDİ"

Kaplan, "G.Birliği'nde oynadığı döneminde İrfan Can ile F.Bahçe ilgilendi. Hatta ben o dönem 'F.Bahçe 2-3 milyon euroyu versin İrfan Can'ı alsın. Gelecekte büyük takımlarda rahatlıkla oynayacak bir yeteneğe sahip' ifadelerini kullandım. Leipzig maçı sonrası da İrfan Can ile konuştum ve kendisine 'Bu performasını devam ettirirse Avrupa'nın büyük takımlarında oynayacağını' söyledim" diye konuştu.

Devler Ligi'nde tarihe geçen İrfan Can'ın kariyerindeki Alex detayı dikkat çekti
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