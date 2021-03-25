Develi Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Yusuf Afşar: "Şampiyonluk hayırlı olsun"
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Develi Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Yusuf Afşar: "Şampiyonluk hayırlı olsun"

25.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:57
Develi Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Yusuf Afşar: 'Şampiyonluk hayırlı olsun'

Develi Belediyespor oyuncusu Yusuf Afşar, Kayseri'nin 1.Ligdeki tek takımı Develi Belediyespor olduğunu söyledi.

Develi Belediyespor oyuncusu Yusuf Afşar, Kayseri'nin 1.Ligdeki tek takımı Develi Belediyespor olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig Play-Off final grubundan şampiyon olarak çıkan Develi Belediyespor artık 1.Ligde. Normal sezonu başarılı ile tamamladıktan sonra Play-Off grubunda da başarı ile çıkan Develi Belediyespor kupayı Kayseri'ye getirdi. Takımın başarılı oyuncularından Yusuf Afşar yaptığı açıklamada, " Artık 1.Ligdeyiz. Yaklaşık 7 aydır pandemi dönemin de bizlere bu imkanı sunan ve maddi manevi desteklerini bizlere hissettiren Başta Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar başkanımız olmak üzere yöneticilerimiz Ali Orhan'a, Müfit Türkmenoğlu'na hocalarımız Murat Demirci ve Ömer Özkan'a terinin son damlasına kadar savaşan, inanan ve başaran hepsi birbirinden değerli takım arkadaşlarıma, fizyoterapistimiz Mustafa kardeşime bizlere her zaman her deplasmanda ev sahibi bizmişiz gibi hissettiren Develi halkına çok teşekkür ederim. Artık Kayseri'nin 1.ligdeki tek takımı Develi Belediyespor" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Yusuf Afşar: 'Şampiyonluk hayırlı olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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