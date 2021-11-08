Dev satışın ardından Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktör Eddie Howe oldu

Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasının ardından gözler Premier Lig ekibinin yapacağı transferlere çevrilmişti. İlk iş olarak teknik direktör Steve Bruce'la yolları ayıran Newcastle United'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki genç teknik direktör Eddie Howe'un takımın başına getirildiği duyuruldu. Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İngiliz teknik direktör, "Newcastle United gibi prestijli ve tarihli bir kulübün teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bu benim ve ailem için çok gururlu bir gün. Newcastle United gibi prestijli ve tarihli bir kulübün teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bu benim ve ailem için çok gururlu bir gün" ifadelerini kullandı.

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