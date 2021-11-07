Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, siyah-beyazlılarla puan farkını 10'a yükseltti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyonu eski hakemler yorumladı.

GHEZZAL-BERAT ÖZDEMİR POZİSYONU ESKİ HAKEMLERİ İKİYE BÖLDÜ

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcuları eski hakemlerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta pozisyon için "Penaltı" dedi. Eski hakemlerden Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Bünyamin Gezer, pozisyonla ilgili olarak "Penaltı değil" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet