40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı
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40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı

26.09.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:40

Bursa'daki bir balıkçıya hediye edilen lahana görenleri şaşırttı. Tartıda 40 kilogram gelen lahana, iş yerine gelenlerin yoğun ilgisine maruz kalıyor.

Bursa'da bir balıkçıya 40 kilogramlık lahana hediye edildi. Kesmeye kıyamadığı lahanayı sergilemeye başlayan balıkçının iş yerine gelenler, sebzeye yoğun bir ilgi gösteriyor.

İznik ilçesinde bir balıkçıya hediye edilen dev lahana ilgi görüyor.

LAHANAYI KESMEYE KIYAMADI

Çakırca mahallesinde balık işletmesi bulunan Hüsnü Köroğlu'na 40 kiloluk lahana hediye edildi. Köroğlu lahanayı kesmeye kıyamayınca sergilemeye başladı.

40 KİLOGRAM ÇEKİYOR

İş yerine gelenler lahana ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bu yörede yetişen sebzenin teraziye konulduğunda 40 kilogram gelmesi dikkat çekiyor.

Dev lahana görenleri şaşırttı
40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı
40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı
40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı
40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı
40 kilogramlık 'dev lahana' görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
KİBARCA: Sonra gördüm, çocuk bile 40 kilo lahana rahatlikla tasiyor, bunlar baya güçlü aile.
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KİBARCA: 40 kilo lahanayi adam baya rahatlikla tasiyor, bence 5 kilo. Abartmayin sizde.
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