Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti

EURO 2020 finalinde oynanacak İtalya-İngiltere maçını izlemek isteyen İngiliz taraftarlar pandemi kurallarını hiçe sayarak stada akın etti. Güvenlik görevlilerin durduramadığı taraftarlar bariyerlerleri yıkıp Wembley'e girdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.