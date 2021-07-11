Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti

Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020 finalinde oynanacak İtalya-İngiltere maçını izlemek isteyen İngiliz taraftarlar pandemi kurallarını hiçe sayarak stada akın etti. Güvenlik görevlilerin durduramadığı taraftarlar bariyerlerleri yıkıp Wembley'e girdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2020 finalinin ev sahipliğini yapan İngiltere'de taraftarlar ortalığı birbirine kattı. İtalya'ya karşı oynanacak maçı Wembley'de izlemek isteyen taraftarlar koronavirüs tedbirlerini çiğneyerek stada akın etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLAMADI

Güvenlik güçleri aldığı tüm önlemlere rağmen İngiliz taraftarlara engel olamadı. UEFA'nın aldığı koronavirüs kurallarını hiçe sayan taraftarlar bariyerleri yıkıp stada girdi. Gazeteci Michelle Owen'ın hesabından paylaştığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti
Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dev final öncesi skandal görüntüler! İngiliz taraftarlar bariyerleri yıkıp stada akın etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 21:54:13. #1.15#

title