Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
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Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi

Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısına penaltılar damga vurdu. 5 dakikada 2 penaltının verildiği ilk 45 dakikayı sarı-kırmızılılar 2-1 önde kapadı. Maçın 42. dakikasında siyah-beyazlıların kazandığı penaltıya ev sahibi takım taraftarları tepki gösterirken, Bu pozisyondan 1.5 dakika sonra sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıyı da Beşiktaşlı taraftarlar sert eleştirdi.

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına karşılıklı penaltı golleri damga vurdu.

FATİH TERİM VE ARDA'DA İTİRAZ

Beşiktaş'ın kullandığı korner sırasında Atiba Hutchinson ile Ryan Donk arasında ceza sahasında yaşanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır önce devam ettirdi. Ardından VAR hakemi Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemesi için monitöre çağırdı. Yaklaşık 1.5 dakika boyunca pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Arda Turan, pozisyon sonrası dördüncü hakem Hüseyin Göçek'e yoğun itirazlarda bulundu. 42. dakikada topun başına gelen Ghezzal, penaltıyı gole çevirdi.

3 DAKİKA SONRA GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray da bu golden 3 dakika sonra penaltı kazandı. Duran topa hareketlenen Falcao, Atiba ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi ve VAR'dan da yeniden inceleme uyarısı gelmedi. 45+1'de topun başına gelen Radamel Falcao, topu ağlara göndermeyi başardı.

İKİ TAKIM TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılıklı penaltıların ardından iki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi. İşte hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiren paylaşımlardan bazıları:

Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
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Ali Gülhan
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