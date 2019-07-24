Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar

Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar euro oldu.

Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar

Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar euro oldu.

Kaynak: Dunya.com

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