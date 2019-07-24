Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar
Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar euro oldu.
Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar euro oldu.
Kaynak: Dunya.com
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