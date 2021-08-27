Desa'ya sürdürülebilirlikte uluslararası altın derece
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Desa'ya sürdürülebilirlikte uluslararası altın derece

Desa'ya sürdürülebilirlikte uluslararası altın derece
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de deri modasının ve sektörünün öncülerinden olan Desa, deri üreticileri, deri ürünleri üreten veya ürünlerinde deri kullanan uluslararası markalar ve tedarikçileri denetleyen Leather Working Group denetimini başarıyla geçerek en üst seviye olan Gold derecenin sahibi oldu.

Türkiye'de deri modasının ve sektörünün öncülerinden olan Desa, deri üreticileri, deri ürünleri üreten veya ürünlerinde deri kullanan uluslararası markalar ve tedarikçileri denetleyen Leather Working Group denetimini başarıyla geçerek en üst seviye olan Gold derecenin sahibi oldu.

Desa'nın, Leather Working Group denetimini başarıyla geçerek en üst seviye olan Gold (altın) derecenin sahibi olduğu açıklandı. Şirketin Çorlu'da bulunan tabakhanesi, derinin işlenmesinde gösterilen hassasiyet, dünya standartlarında üretim kalitesi, çalışma koşulları, çevre koruma, güvenlik uygulamaları ve sürdürülebilirlik politikaları ile bu uluslararası akreditasyona layık görüldü. Desa'nın bu kapsamda; tüm tedarikçi ve müşterileri ile kurduğu ve sürekliliğini sağladığı sıkı ilişkilerin sonucu olarak, gerek kaynakların etkin kullanımı gerekse sıfır atık üretme politikası çerçevesinde, çevreye duyarlı ve katkı sağlayan, üretimde yasaklı/kısıtlanmış kimyasallar kullanmamaya azami önem veren, üretime giren tüm bileşenleri müşteri ile buluşana kadar izleyebilen bir firma olarak farkını ortaya koyduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Desa Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet, "İçinde bulunduğumuz ve pek çok doğal afeti art arda yaşadığımız günler, bir kez daha gösterdi ki doğamız en önemli hayat kaynağımızdır. Şirket olarak operasyonlarımızı sürdürürken bu kaynaklara sahip çıkmak en birincil önceliğimizdir. Kurduğumuz ve işletmeye devam ettiğimiz Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yanı sıra Leather Working Group (LWG) ailesinin Gold (Altın) derece akreditasyona sahip en yeni üyelerinden biri olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı öncelik olarak benimsemiş bir kurum olarak bu çabamızı böyle bir uluslararası belge ile taçlandırmış olmaktan gururluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Desa'ya sürdürülebilirlikte uluslararası altın derece - Haberler Ekonomi
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