Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan mesleği ne?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan mesleği ne?

Kariyeri ve başarıları ile dikkat çeken Derya Çayırgan, spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan mesleği ne?

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan mesleği ne?
02.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:07

Başarılı sporcu Derya Çayırgan hakkında araştırmalar yapılıyor. Kariyeri ve başarıları ile dikkat çeken Derya Çayırgan hakkında, Derya Çayırgan mesleği ne? Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Ekim 1987

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,68 m

Kariyer başlangıç tarihi: 2005

Derya Çayırgan (d. 9 Ekim 1987, İstanbul), Türk millî voleybolcu. Libero pozisyonunda Halkbank (kadın voleybol takımı)nda oynamaktadır.

KARİYERİ

Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.

2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.

2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.[1]

2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.

BAŞARILARI

CEV Kupası

o Finalist (1): 2012, 2013

• Türkiye Kupası

o Finaliste (1): 2012

• Süper Kupa

o Finalist (1): 2012

İlgili Haberler

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?
Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?
Ferhan Şoray kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?
Ferhan Şoray kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?
Duygu Koz kimdir? Duygu Koz kaç yaşında, nereli? Duygu Koz mesleği ne? Duygu Koz Instagram hesabı var mı?
Duygu Koz kimdir? Duygu Koz kaç yaşında, nereli? Duygu Koz mesleği ne? Duygu Koz Instagram hesabı var mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Metin Özülkü Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana Düğün Karar
Şu an buradasınız: Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan mesleği ne? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 00:07:24. #1.14#
title