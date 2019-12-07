Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

07.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:44

Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

Daha önce Yunanistan'ın Yanya şehrinde yapılan Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya alarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk büyükler madalyalarını kazandıran Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, bir başarıya da Polonya'da imza attı.

Kaynak: DHA

Poznan şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden sporcunun katıldığı Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 800 metre yarışında 6: 38: 23'lük derecesiyle 3'üncülük elde eden Derin Toparlak, bronz madalyanın sahibi oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Derin Toparlak'ın arşiv görüntüleri