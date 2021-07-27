Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı! Haftalarca oynayamayacak
Efsane futbolcu Wayne Rooney, futbol kariyerini noktaladıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü oldu. Takımını yeni sezona hazırlayan İngiliz hoca, antrenmanda talihsiz bir sakatlığa sebep oldu. İdmanda yaşanan bir pozisyonda oyuncusu Jason Knight ile çarpışan Rooney, 20 yaşındaki İrlandalı futbolcunun 8 ile 12 hafta arası sahalardan uzak kalmasına sebep oldu.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County antrenmanında hesapta olmayan bir sakatlık yaşandı. Oyuncu eksikliği nedeniyle takımının antrenmanına katılan Rooney, bir pozisyon esnasında 20 yaşındaki İrlandalı futbolcu Knight ile çarpıştı.
8 İLE 12 HAFTA ARASI SAHALARDAN UZAK KALACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanı yarıda bırakan ve sağlık kontrolünden geçen Knight'ın ayak bileğinden sakatlandığı ve sahalardan 8 ile 12 hafta arası uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı