Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı! Haftalarca oynayamayacak

Efsane futbolcu Wayne Rooney, futbol kariyerini noktaladıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü oldu. Takımını yeni sezona hazırlayan İngiliz hoca, antrenmanda talihsiz bir sakatlığa sebep oldu. İdmanda yaşanan bir pozisyonda oyuncusu Jason Knight ile çarpışan Rooney, 20 yaşındaki İrlandalı futbolcunun 8 ile 12 hafta arası sahalardan uzak kalmasına sebep oldu.