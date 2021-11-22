Derbinin sonucuna inanmak istemedi! Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildiği karşılaşmanın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

"BENİM GÖRDÜKLERİM HAKİKAT OLAMAZ"

Galatasaray'ın golü bulmasının ardından "Söyledim size 7 geliyor 7" şeklinde bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada galibiyet golünü atmasıyla adeta yıkıldı. Kütahyalı bir yeni paylaşım daha yaparak, "Olamaz, olamaz. Benim gördüklerim hakikat olamaz. Lütfen beni çimdikleyin. 10 kişi kalmış bu Fenerbahçe, bizi hem de Aslantepe'de mağlup ediyor olamaz, delirmek üzereyim" ifadelerini kullandı.

"ANCAK KENDİME GELEBİLDİM"

Trabzonspor'un şampiyon olacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı, "Bu mağlubiyet beni şok etti. Elbette Halil Umut Meler'e dair sözüm de var. Ancak kendime gelebildim. Hala da leyla gibiyim. Bugünkü maçla artık her şey netleşti, 2022 senesinin şampiyonu kesinlikle Trabzonspor'dur. Şimdiden Trabzon halkını ve Trabzonspor camiasını tebrik ederim" dedi.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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