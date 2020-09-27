Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı
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Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı

27.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:26

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile girdiği mücadele sonrası kolunun son halini paylaştı. Genç futbolcu paylaşımına, "mesajlar için teşekkürler" notunu ekledi ve kolunun fotoğrafını takipçilerine aktardı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı dev derbide Ferdi Kadıoğlu, şanssız bir sakatlık yaşadı.

Müsabakaya ikinci yarıda dahil olan sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile giriştiği top kapma mücadelesinde yerde kalırken, dengesini yitiren Demokratik Kongolu stoper, Kadıoğlu'nun koluna bastı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Pozisyon sonrasında Ferdi acılar içinde yerde kalırken, korkulan olmadı ve oyuna devam etti.

Derbinin ardından sosyal medya hesabından kolunun son halini paylaşan Kadıoğlu, "Mesajlar için teşekkürler" sözleri not olarak düştü.

Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı
Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı
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