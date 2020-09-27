Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile girdiği mücadele sonrası kolunun son halini paylaştı. Genç futbolcu paylaşımına, "mesajlar için teşekkürler" notunu ekledi ve kolunun fotoğrafını takipçilerine aktardı.