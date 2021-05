Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, "Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım" dedi

Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Siyah beyazlılarda bugün yapılan antrenman öncesi Cyle Larin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Drogba'nın idolü olduğunu belirten Larin, "O benim idolüm. Her zaman onu izledim. Nerede oynadığım fark etmez, her yerde gol atabilirim" dedi.

Beşiktaş'ın golcü İsmi Cyle Larin, Galatasaray karşılaşması öncesi kameraların önüne geçti. Larin, yükselen performansı ve şampiyonluk hedefi hakkında konuştu. Eski Galatasaraylı Drogba'nın kendisinin idolü olduğunu söyledi.

İşte Larin'in açıklamaları:

"NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oluyorum. Sezon başından bu yana iyi olmak için çok çalışıyorum. Kısa sürede çok fazla maç oynadık. Bu süreçte çok fazla enerji harcadık. Şampiyonluğa giden yolun nasıl olduğunu, nasıl oynamamız ve nasıl kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz."

"BENİM İDOLÜM DROGBA"

Fizik olarak geliştiğimi biliyorum. Belçika'dan buraya hazır geldim ve neler yapabileceğimi gösterdim. Didier Drogba benim idolüm. Çocukken hep onun nasıl oynadığını izledim. Sergen Hoca bana özgüven verdi. bana inandı ve ben de kendime inandım. Sergen Hoca'nın kendine has bir tarzı var. Hücum oynuyoruz, gol atıyoruz. Umarım daha iyi olacaktır."

"NEREDE OYNADIĞIM FARK ETMEZ! HER YERDE GOL ATARIM"

Benim nerede oynadığım çok fark etmez. Ben her yerde gol atarım. Sol kanat, forvet ya da hücum. Her yerde gol atarım, her yerde gol atabilirim. Aboubakar'ın varlığı benim olumlu etkiliyor. Onun olmadığı zamanlarda farklı oynuyorum. Onunla iyi bir uyumumuz var.Ben gol atmaya devam edeceğim. Şampiyon olmak, gol kralı olmaktan daha önemli."

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM"

Tek düşündüğüm şey Beşiktaş ile şampiyon yaşamak. Sonrasında bir şeyler olabilir ama şu anda sadece şampiyonluğa odaklanmış durumdayım."

"ATIBA BANA BABA GİBİ DAVRANIYOR"

Atiba benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Buraya gelmemde yardımcı oldu. Saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatım her anında bana çok önemli etkisi olan birisi."