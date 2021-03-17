Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor
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Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor

17.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:00
Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve daha sonra teknik ekipten özür dileyerek tekrar kadroya alınan Caner Erkin, Beşiktaş maçında forma giymek istiyor. Tecrübeli sol bek, "Beşiktaş'ta çok güzel zamanlar geçirdim. Bana sahip çıkıp çok iyi davrandılar. Ben ezelden beri Fenerbahçeliyim. Bunu herkes zaten biliyordu. Beşiktaş karşısında da gerçek Caner'i gösterip skora katkı vermek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'de tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı kaldığı için Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yer almamıştı. Caner, geçtiğimiz hafta affedildi, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya girdi ama görev yapmadı. Yıldız futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a karşı hocasından forma bekliyor.

"KATKI VERMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Kritik derbide oynamayı çok istediğini söyleyen Caner, "Sonuna kadar yarışta olacağımızı, bu maçı kazanarak göstereceğiz. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"TARAFTARLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Beşiktaş derbisi ile ilgili konuşan Caner, "Beşiktaş'ta çok güzel zamanlar geçirdim. Bana sahip çıkıp çok iyi davrandılar. Ben ezelden beri Fenerbahçeliyim. Bunu herkes zaten biliyordu. Beşiktaş karşısında da gerçek Caner'i gösterip skora katkı vermek istiyorum. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." dediği öğrenildi.

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