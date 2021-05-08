Derbi haftasında kayıp istemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Toto Süper Lig'in 40.haftasında Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk oldu. Derbi haftasında kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler şampiyonluk iddiasını son 2 haftaya taşımak istiyor. Kanarya'nın genç yeteneği Arda Güler ilk kez maç kadrosunda kendine yer budu. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaşacağı kritik derbinin oynanacağı haftada Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına mutlak 3 puan için çıktı. beIN Sports HD 3'ten yayınlanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halis Özkahya.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ankaragücü'nde Borven, Aloiu Badji ile İbrahim Akdağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper, Saba, Badji.

Fenerbahçe: Harun, Atilla, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Orta alanda Sosa'nın kaptırdığı top sonrası ceza alanına giren Alper Pıotuk karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0

Dakika 4: Ayağa paslarla rakip ceza alanına giren Ankaragücü'nde Alper Potuk müsait durumda ayak içiyle vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.