Haberler » Spor » Depremzedeler için saygı duruşu - Spor

Depremzedeler için saygı duruşu

Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig'de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı.

27.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:45
Depremzedeler için saygı duruşu

Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig'de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı. Maç öncesi, Elazığ ve 'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.


Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Kuzeyyaka Stadyumunda Kunduspor'u ağırladı. Amatör Lig'de sezonun ilk maçı başlamadan önce, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyespor U-17 Takımı, maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan takım oldu. Maçın 35. Dakikasında Berat Ercankan'ın topu filelerle buluşturması sonucunda Kepez ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da temponun düşmediği karşılaşmada maçın 70'inci dakikasında Kundusporun kazandığı penaltı vuruşu maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler