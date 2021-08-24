Denizlispor Ziya Alkurt'la da anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor Ziya Alkurt'la da anlaştı

Denizlispor Ziya Alkurt'la da anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını aylar süren yönetim bilinmezliğinin ardından göreve gelen yeni yönetimle geçen hafta kaldırdıktan sonra eski oyuncularına yönelen Denizlispor, Altay'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını aylar süren yönetim bilinmezliğinin ardından göreve gelen yeni yönetimle geçen hafta kaldırdıktan sonra eski oyuncularına yönelen Denizlispor, Altay'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile anlaşmaya vardı. Transferde eski futbolcuları Adam Stackhowiak, Gökhan Süzen, Ogenyi Onazi'nin yanı sıra Muhammed Gönülaçar ve Okan Derici'ye imza attırıp son olarak Süper Lig ekibi Kayserispor'dan daha önce Galatasaray'da forma giyen forvet Muğdat Çelik'i alan Denizlispor, eski sol kanadı Ziya'yı da ikna etti.

Denizlispor'un Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda 10 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki Ziya'nın 2 yıllık anlaşmayı kabul ettiği, kente gelerek imza atacağı öğrenildi. Ziya, geçen sezon da Altay'la 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Yeşil-siyahlıların son olarak Boluspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile görüşmelerini sürdürdüğü, yönetimin transferde önemli bir aşama kat ettiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Serdar Ortaç Celil Nalçakan
Spor Muslera Mert Günok Arda Güler Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizlispor Ziya Alkurt'la da anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:47:32. #1.15#

title