Denizlispor'un boynu bükük

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta maçında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan Denizlispor, sezona kötü başladı.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta maçında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 mağlup olan Denizlispor, sezona kötü başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşme acısını yaşayan, transfer yasağını henüz kaldıramayıp yeni sezon öncesi takıma takviye yapamayan yeşil siyahlılar, evinde oynadığı sezonun ilk hafta maçından boynu bükük ayrıldı. Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısına altyapı ağırlıklı bir kadroyla kulüp antrenörü Veli Acar yönetiminde çıkan Ege ekibi, istediği sonucu alamadı.

Mali sıkıntılarla boğuşan ve transfer yasağını kaldırmaya çalışan Denizlispor'da Bandırmaspor karşılaşmasında daha önce altyapıda forma giyen 6 futbolcu ilk 11'de yer aldı. Ege ekibinde geçtiğimiz sezon zaman zaman kadroda yer bulan Oğuz, Muhammet, Tusha, Özer ve kaleci Abdülkadir bu karşılaşmada forma giydi. Maç genelinde oyunun hakimiyetini konuk takıma bırakan yeşil siyahlı ekip, hücumda etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Denizlispor 90 dakika boyunca Bandırmaspor kalesine isabetli şut atamadı. Denizlispor'un maçtan 10 gün önce göreve gelen yeni yönetimi de sezonun ilk maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat