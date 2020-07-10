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Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı

Yukatel Denizlispor yönetimi, devre arası kadroya katılan Syam Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiğini öne sürerek oyuncunun şehirden ayrılması üzerine tutanak tuttu. Denizli'den ayrılan bir diğer oyuncu Ogenyi Onazi ise cep telefonu sinyaliyle bulunup yeniden antrenmana çıkarıldı.

10.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:04

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da devre arası kadroya katılan Syam Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiğini öne sürerek kentten ayrılması üzerine kulüp yönetimi, tutanak oluşturdu. Takımdan ayrılan bir diğer oyuncu Ogenyi Onazi ise cep telefonu sinyaliyle bulundu. Nijeryalı oyuncu, İstanbul'dan Denizli'ye dönüp antrenmana çıktı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, yeşil-siyahlı takımın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Tunuslu 31 yaşındaki stoper Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek takımdan ayrıldı.

KATILMADIĞI ANTRENMANLAR TESPİT EDİLDİ

Denizlispor yönetimi, FIFA'nın "sezon sonu sona erecek sözleşmelerin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı" yönündeki kararına uymayan Ben Youssef'in katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettirdi. Oluşturulan tutanakla oyuncu hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Yeşil-siyahlılarda Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.

ONAZI CEP TELEFONU SİNYALİYLE BULUNDU

Kötü gidişe dur diyemeyen Yukatel Denizlispor'da son olarak Ogenyi Onazi krizi çıktı. Stackhowiak ile Barrow'un ardından Kasımpaşa'dan kiralık gelen Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle ayrıldığı yeşil-siyahlı kulüpte, Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi de maddi konular ve ilk 11'de düzenli forma giyemediği gerekçesiyle kenti terk etti.

Denizlispor yönetimi, telefonu kapalı olması nedeniyle ulaşamadığı futbolcusu için valilik ve emniyetten yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden İstanbul'da olduğu belirlenen futbolcu, kentin ileri gelenlerinin araya girip ikna etmesi sonucu güçlükle takıma dönerek antrenmana çıktı.

TOLGAHAN'DAN SAKATLIK HABERİ

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada kaleci Tolgahan Acar'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği, hafta sonu ameliyat edileceği, bu nedenle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı

Kaynak: AA

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