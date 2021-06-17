Denizlispor ortada kaldı

SÜPER Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve maddi krizlerle boğuşan Yukatel Denizlispor'da gerçekleşen olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmaması camiada endişeleri artırdı.

SÜPER Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ve maddi krizlerle boğuşan Yukatel Denizlispor'da gerçekleşen olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmaması camiada endişeleri artırdı. Hem sportif hem de idari anlamda çok zor günler geçiren yeşil-siyahlılar ortada kaldı. Borç yükünün ağır olması, transfer yasağının gelmesi ve mevcut kadroda sadece 7 futbolcunun kalması hiçbir adayın başkanlık yarışına girmemesine neden oldu.

Kentin ileri gelenleri de destek çağrılarına rağmen kulüp başkanlığı için adı geçenleri ikna edemedi. Daha önce başkanlık için adı geçen Süleyman Urkay ve Yavuz Cinkaya salonda bulunmasına rağmen liste çıkarmadı. Bir dahaki genel kurulun ne zaman yapılacağı ise belirsizliğini korurken, eski başkan yardımcısı Taner Atilla'nın kulüpteki dinamiklere göre liste çıkarabileceği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat