Denizlispor-Malatyaspor maçının ardından
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklaması Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un açıklaması Futbol: Süper Lig Yukatel Denizlispor: 2 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 DENİZLİ - Süper Lig'in 24.
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklaması
Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un açıklaması Futbol: Süper Lig
Yukatel Denizlispor: 2 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0
DENİZLİ - Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: AA