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Denizlispor-Malatyaspor maçının ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklaması Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un açıklaması Futbol: Süper Lig Yukatel Denizlispor: 2 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 DENİZLİ - Süper Lig'in 24.

01.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:53
Denizlispor-Malatyaspor maçının ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklaması

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü 'un açıklaması Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 2 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

DENİZLİ - Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Denizlispor-Malatyaspor maçının ardından
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