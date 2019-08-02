Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin'den iş insanlarına teşekkür

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kulüp başkanı Ali Çetin, kulüplerine destek veren iş insanlarına teşekkür ederek, "Şehrimiz Süper Lig'i çok özlemiş. Gittiğimiz herkes kendince elinden geleni yapıyor, katkı veriyor." dedi.

Geride kalan sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen yeşil-siyahlıların iç saha müsabakalarına ev sahipliği yapacak Denizli Atatürk Stadı'nı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Denizlili pek çok iş adamı ve firma, stadyum inşaatına katkı sundu. Stadyumun tüm çelik işlemlerinin projelendirilmesi Barış Şengün Mühendislik Limited Şirketi tarafından yapıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Barış Şengün ve stadyumun yenilenmesine destek veren tüm iş insanlarına teşekkür etti.

Hiçbir kapıdan elleri boş dönmediklerini dile getiren Çetin, "Şehrimiz Süper Lig'i çok özlemiş. Gittiğimiz herkes kendince elinden geleni yapıyor, katkı veriyor. Barış Şengün kardeşimiz de stadyumumuzun tüm çelik işlerinin projelendirilmesini üstlendi sağ olsun. Kendisine ve onun nezdinde katkı koyan tüm Denizlililere teşekkür ederiz. Bu şehir bize inanıp destek vermeye devam ediyor. Biz de takımımızın Süper Lig'de kalıcı olması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA