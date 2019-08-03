Denizlispor, Kehinde'den para kazandı

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Yukatel Denizlispor'da alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Güney Kore ekiplerinden Incheon United'a imza atan Lanre Kehinde, yeşil-siyahlı kulübe para kazandırdı.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen Nijeryalı futbolcunun kulüpteki 280 bin euro alacağından vazgeçtiği açıklanırken, Incheon United'ın da Ege ekibine 200 bin dolar yatıracağı ifade edildi. Kehinde ve Güney Kore takımının, Denizlispor'un kendilerini FIFA'ya şikayet etme tehlikesi nedeniyle böyle bir yöntem izlediği vurgulandı. Gelecek parayla rahatlayacak yönetimin, bu kaynağı transferde kullanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

- Denizli