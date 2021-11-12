Denizlispor, Keçiörengücü hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Keçiörengücü hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Keçiörengücü hazırlıklarına başladı

A. Denizlispor Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

A. Denizlispor Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında A. Denizlispor, Keçiörengücü'nü evinde ağırlayacak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde yeni Teknik Direktör Fatih Tekke idaresinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gruplar halinde devam eden şut çalışmalarıyla sürdü. - DENİZLİ

Denizlispor, Keçiörengücü hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Keçiörengücü hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title