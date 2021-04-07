Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu
Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu

Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki idmanda tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6'ya 2 pas çalışması ile devam etti. Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Antrenman tam saha taktik çalışmasıyla yaklaşık bir saat sürdükten sonra sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen Denizlispor Kulübü'nde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. - DENİZLİ

Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Konya Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:29:00. #1.15#
title