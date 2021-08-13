Denizlispor gençleriyle sahada
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Denizlispor gençleriyle sahada

Denizlispor gençleriyle sahada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de 2 sezonluk mücadelesinin ardından yeniden TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor, yeni sezonun ilk maçında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u genç ağırlıklı kadrosuyla ağırlayacak.

SÜPER Lig'de 2 sezonluk mücadelesinin ardından yeniden TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor, yeni sezonun ilk maçında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u genç ağırlıklı kadrosuyla ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te start alacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır tribünlere uzak olan taraftarlar aşılarını tamamlama şartıyla tribünlere bu sezon dönmeye hazırlanırken ilk maçın bilet fiyatları VIP tribünü ve loca önü 100, B-D üst 80, A-E üst 60, A-E alt 40, maraton 30, kale arkası 20 TL olarak açıklandı. 

Henüz 10 gün önce göreve gelen yeni yönetimin transfer yasağını açmaya çalıştığı Denizlispor, geçen sezonki kadrosu dağıldığı için yarın sahaya takımda kalan Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Veton Tusha, Özer Özdemir ve Abdülkadir Sünger'in yanı sıra altyapıdan daha önce profesyonel yapılan gençlerin ağırlıkta olduğu kadroyla çıkacak. Denizlispor'u sahaya Antrenör Veli Çetin sürecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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