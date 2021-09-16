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Denizlispor galibiyet serisine kilitlendi

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Denizlispor galibiyet serisine kilitlendi

Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Süzen, "Bizim bundan sonraki tek hedefimiz kaybetmeyi asla kabul etmeyen, her zaman rakibe tepki veren, kazanma arzusuyla oynayan, o coşkusunu hiç kaybetmeyen ve saha içerisinde enerjisi en yüksek olan bir takım oluşturmak" dedi.

Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Süzen, "Bizim bundan sonraki tek hedefimiz kaybetmeyi asla kabul etmeyen, her zaman rakibe tepki veren, kazanma arzusuyla oynayan, o coşkusunu hiç kaybetmeyen ve saha içerisinde enerjisi en yüksek olan bir takım oluşturmak" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen idman öncesi takımın yeni transferlerinden Gökhan Süzen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her geçen gün oyunlarını geliştirmek istediklerini belirten Süzen, "Biz aslında başarması zor bir durumu başardık. Çok yeni bir takımız, çok fazla transferimiz var. Çok fazla hazır olmayan oyuncumuz var ama herkes özveriyle çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir milli takım arası oldu. Bu Milli Takım arası bizim için çok güzel bir fırsattı. Hem takım olma adına hem de hazır olma adına. Biz her geçen gün oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz, her geçen gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz. O arkadaşlarımız da hazır olduğunda daha kaliteli bir oyun ortaya koyabileceğiz" diye konuştu.

"Herkes hazır olunca daha iyi oynayacağız"

Adanaspor maçını değerlendiren Süzen, "Maça kötü başlamamıza rağmen çok güzel bir galibiyet aldık. Maçın devamında çok doğru oynadık. Golden sonra oyunu çok iyi idare ettik. Skoru bulduktan sonra pozisyon vermeden galibiyeti aldık. Bizim bundan sonraki tek hedefimiz kaybetmeyi asla kabul etmeyen, her zaman rakibe tepki veren, kazanma arzusuyla oynayan, o coşkusunu hiç kaybetmeyen ve saha içerisinde enerjisi en yüksek olan bir takım oluşturmak. Bunun içinde emin adımlarla ilerliyoruz. Herkes hazır olunca daha iyi oynayacağız. Şu an her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir maç olacak"

Altınordu'nun genç takım olduğunu belirten Gökhan Süzen, "Altınordu genç bir takım. Onlarda bu sezon çok iyi başlayamadılar ama oyuncuları çok genç olduğu için her zaman belli bir seviyede oynamaya çalışıyorlar. Bizde gelişmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç olacak. Biz bundan sonra kolay kolay maç kaybetmeden ilk sezonun ortalarına doğru hedefi daha da yukarı çıkartmak istiyoruz. Umarım bu böyle devam eder" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizlispor galibiyet serisine kilitlendi

Denizlispor galibiyet serisine kilitlendi

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Haber: Denizlispor galibiyet serisine kilitlendi - Haberler Spor
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