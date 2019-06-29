Denizlispor eski Başkanı Ali İpek hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek'in vefat etti. İpek Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yaptı. 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA