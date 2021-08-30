Denizlispor dibe demir attı
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Denizlispor dibe demir attı

Denizlispor dibe demir attı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Süper Lig'den geçen sezon son sırada kalarak küme düşen Denizlispor, büyük sıkıntılar içinde altyapı ağırlıklı kadroyla giriş yaptığı TFF 1'inci Lig'de de 3'te 0 çekerek dibe demir attı.

Süper Lig'den geçen sezon son sırada kalarak küme düşen Denizlispor, büyük sıkıntılar içinde altyapı ağırlıklı kadroyla giriş yaptığı TFF 1'inci Lig'de de 3'te 0 çekerek dibe demir attı. İlk hafta evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten sonra yeni yönetimle transfer yasağını kaldırıp kısa süre içinde 13 futbolcuya imza attıran Denizli, yeni takviyeleriyle çıktığı ilk 2 maçta da umduğunu bulamadı. Manisa FK'ya ikinci hafta penaltı golüyle 1-0 yenilen yeşil-siyahlı ekip, dün de sahası bakımda olduğu için Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynadığı iç saha maçında Ankaragücü'ne 3-0 teslim oldu.

İlk 3 maçını gol bile atamadan kaybeden Denizlispor, puansız eksi 6 averajla düşme hattında son sırada kaldı. Hayal kırıklığı yaşayan Ege ekibinde ilk kez forma giyen yeni transferlerden Mustafa Çeçenoğlu, Brahim Darri, Erdal Akdari ve Oganyi Onazi mağlubiyeti önleyemedi. İddialı yeni transferlerden Muğdat Çelik, İsmail Assati ve Leo Schwechlen ise henüz hazır olmadıkları için bu maçın kadrosunda yer almadı. Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirtti. Yeni bir takım oluşturduklarını ifade eden Gülpınar, milli maç arasını iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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