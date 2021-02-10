Denizlispor'da yeni yönetim kurulu belli oldu

Süper Lig'de hem sportif, hem idari ve mali olarak sıkıntılı günler geçiren Yukatel Denizlispor'da yönetimden istifa edenlerin sayısı 9'a çıkarken, yerlerine 6 yedek yönetici asil üye yapıldı.

Süper Lig'de hem sportif, hem idari ve mali olarak sıkıntılı günler geçiren Yukatel Denizlispor'da yönetimden istifa edenlerin sayısı 9'a çıkarken, yerlerine 6 yedek yönetici asil üye yapıldı.

Yeşil-siyahlılar, son dönemde gündeme gelen yönetici istifalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kulüpte görev yapan 9 yöneticinin görevlerinden istifa ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz yönetim kurulunda bulunan Kaan Şanlıkan, Levent Çaputcu, Nevzat Yakı, Can Cesur, Salih Özcan, Ozan Katrancı, Serkan Başbuğ, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Yavuz Cinkaya ile Sportif Direktörlük görevinde bulunan Burak Özsaraç, istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz."

DENİZLİSPOR'UN YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDUEge ekibinde, yönetim kurulu yedek üye listesinde bulunan Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Ümit Turgut, Tamer Şen, Ayhan Asığ ve Seher Gönenç'in asil üyeliğe getirildiği, eski yöneticilerden Ali Fırat'ın ise davet usulü ile yönetim kuruluna dahil edildiği açıklandı. Yukatel Denizlispor'un yeni oluşan yönetim kurulu ve görev dağılımı şu şekilde oluştu: Başkan: Ali ÇetinFutbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Uğur ÇoşkunReklam ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ümüt TurgutStore ve Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayhan AsığAltyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolga ErdeyStadyum ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet KavakBasın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mahmut AkarsuHukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hayati IşıkTaraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hüseyin SorudakFutbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan: Ali FıratStadyum ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Tuğrul ZorReklam ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan: Tamer ŞenMali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Fikret Onurİdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Seher GünençÇETİN: İNANANLAR KAZANACAK

Ligde son sıradan kurtulamayan Denizlispor'da eleştirilerin odağı olan Başkan Ali Çetin, yönetimden istifa eden isimlerin yerine yeni üyeleri aldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çetin, paylaşımında, "Son maç, son düdüğe kadar mücadelemiz devam edecek. Layık olduğumuz Süper Lig'de kalmaya devam edeceğiz. Takımımız bunu başaracak, bu takıma inananlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT