Denizlispor'da Yavuz Cinkaya adaylığa hazırlanıyor
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Denizlispor'da Yavuz Cinkaya adaylığa hazırlanıyor

Denizlispor'da Yavuz Cinkaya adaylığa hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da yönetim krizi aylardır sürerken, 3 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulübün eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya'nın ismi ön plana çıktı.

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da yönetim krizi aylardır sürerken, 3 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulübün eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya'nın ismi ön plana çıktı. Kent protokolünün Cinkaya'nın başkanlık görevi üstlenmesi için görüşme yaptığı öğrenildi. Geçen sezon yeşil-siyahlı ekibin başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğü görevlerini yürüten Cinkaya'nın kentin ileri gelenlerinin destek vermesi durumunda adaylık için yeşil ışık yakacağı aktarıldı. Daha önce mevcut başkan Ali Çetin'in yönetiminde yer alan, fikir ayrılıkları nedeniyle istifa eden Cinkaya'nın aday olması durumunda 3 Ağustos'ta Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongrede kulübün yeni başkanı olması bekleniyor. Denizlispor'da eski başkanlardan Süleyman Urkay da adaylık için nabız yokluyordu.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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